Una efectivo de la Policía Federal baleó a su pareja delante de su hijo en Villa Santa Rita

En el lugar se secuestró una pistola semiautomática marca BERSA, calibre 9 x 19 milímetros, junto con un cargador completo, también calibre 9 milímetros, que contenía quince municiones intactas aptas para el disparo. Ese material fue remitido a peritajes balísticos con el objetivo de determinar cuántos disparos se efectuaron y la trayectoria de los mismos.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste. Interviene el fiscal Alejandro Corral Galvano, con la Secretaría de Matías Palópoli. La imputación incluye abuso de arma de fuego y disparo de arma de fuego agravado por el vínculo.

El caso se enmarca en la preocupación creciente por episodios de violencia de género y de armas de fuego en el ámbito doméstico, incluso cuando los protagonistas integran fuerzas de seguridad.