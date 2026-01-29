Una efectivo de la Policía Federal baleó a su pareja delante de su hijo en Villa Santa Rita
Ocurrió en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Por el incidente no se registraron heridos y la oficial quedó detenida.
Una integrante de la Policía Federal Argentina fue detenida en las últimas horas acusada de efectuar varios disparos con su arma reglamentaria contra su pareja durante una discusión en una vivienda del barrio porteño de Villa Santa Rita. El episodio ocurrió frente al hijo de ambos y, pese a la gravedad de la situación, no se registraron personas heridas.
Según informaron fuentes policiales y judiciales, el hecho se produjo este jueves por la mañana en una casa ubicada sobre la calle San Blas al 3000. Vecinos del lugar llamaron al 911 al escuchar detonaciones de arma de fuego y personal de la Comisaría Vecinal 11A de la Policía de la Ciudad se desplazó de inmediato hasta el domicilio señalado.
El hombre realizó la denuncia y relató que, en medio de una discusión de pareja, la mujer tomó su arma reglamentaria y comenzó a efectuar disparos con la aparente intención de amedrentarlo. Los disparos se realizaron en presencia del hijo menor de la pareja, lo que generó una fuerte conmoción en la vivienda.
Personal del SAME también fue convocado al lugar para asistir a las personas involucradas y constatar posibles lesiones. Los profesionales de la salud determinaron que tanto el denunciante como la mujer y el niño se encontraban fuera de peligro y sin heridas físicas, aunque con un alto nivel de impacto emocional por la situación vivida.
Tras las primeras actuaciones, se confirmó que la acusada pertenece a la Policía Federal Argentina y que habría utilizado su pistola reglamentaria para efectuar los disparos. Por orden judicial, la mujer fue inmediatamente detenida y trasladada a una dependencia policial para su alojamiento y notificación de la causa en su contra.
En el lugar se secuestró una pistola semiautomática marca BERSA, calibre 9 x 19 milímetros, junto con un cargador completo, también calibre 9 milímetros, que contenía quince municiones intactas aptas para el disparo. Ese material fue remitido a peritajes balísticos con el objetivo de determinar cuántos disparos se efectuaron y la trayectoria de los mismos.
La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste. Interviene el fiscal Alejandro Corral Galvano, con la Secretaría de Matías Palópoli. La imputación incluye abuso de arma de fuego y disparo de arma de fuego agravado por el vínculo.
El caso se enmarca en la preocupación creciente por episodios de violencia de género y de armas de fuego en el ámbito doméstico, incluso cuando los protagonistas integran fuerzas de seguridad.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario