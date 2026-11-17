La era sin Lionel Messi: El duelo ante el conjunto centroamericano representa apenas el segundo partido oficial del seleccionado tras el retiro de Lionel Messi , un cambio de época que inevitablemente repercute en el atractivo popular y la demanda masiva de tickets, especialmente en encuentros de carácter amistoso.

Crisis del consumo y bolsillo ajustado: La merma en la venta de localidades también se enmarca en un contexto de fuerte retracción del consumo general en la Argentina, donde el alto costo de las entradas y los gastos asociados al traslado llevan a muchas familias a priorizar otras necesidades por sobre los espectáculos deportivos.