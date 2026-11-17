Cuántos hinchas fueron al Mario Alberto Kempes para ver Selección Argentina vs. Costa Rica
El segundo amistoso sin Lionel Messi volvió a registar una baja concurrencia, esta vez en Córdoba. Cuántas entradas se vendieron.
Una imagen poco habitual acompaña la despedida del año de la Selección Argentina en Córdoba. Al igual que ocurrió el pasado viernes en La Bombonera, el estadio Mario Alberto Kempes presenta este martes numerosos claros en sus tribunas para el encuentro amistoso frente a Costa Rica.
Una vez más, se vio reflejado una baja convocatoria que contrasta con el fervor histórico que suele rodear al combinado nacional en cada presentación en el interior del país.
De acuerdo con distintos trascendidos vinculados a la organización, se vendieron apenas unas 16.000 entradas para este compromiso, una cifra muy por debajo de la capacidad total del coloso cordobés, que supera los 57.000 espectadores.
Poca concurrencia para ver a la Selección Argentina: el efecto post-Messi y el impacto de la caída del consumo en el país
El llamativo marco de público en Córdoba responde a una combinación de factores deportivos y económicos que atraviesan este cierre de temporada:
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La era sin Lionel Messi: El duelo ante el conjunto centroamericano representa apenas el segundo partido oficial del seleccionado tras el retiro de Lionel Messi, un cambio de época que inevitablemente repercute en el atractivo popular y la demanda masiva de tickets, especialmente en encuentros de carácter amistoso.
Crisis del consumo y bolsillo ajustado: La merma en la venta de localidades también se enmarca en un contexto de fuerte retracción del consumo general en la Argentina, donde el alto costo de las entradas y los gastos asociados al traslado llevan a muchas familias a priorizar otras necesidades por sobre los espectáculos deportivos.
De este modo, la Scaloneta cierra su calendario 2026 en un escenario atípico, con tribunas despobladas y lejos de los estadios colmados que marcaron la última década de la Albiceleste.
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