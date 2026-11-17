Impactante video: así rescataron a un hombre que cayó a un pozo de 15 metros de profundidad en Córdoba
Las imágenes muestran la compleja maniobra de los bomberos en barrio Corral de Palos. La víctima sufrió un traumatismo lumbar, pero está fuera de peligro.
Un impactante video registró el dramático operativo de rescate llevado a cabo este martes por la mañana en la ciudad de Córdoba, donde un hombre de 36 años cayó accidentalmente dentro de un pozo de 15 metros de profundidad en el patio de su vivienda.
Las imágenes, difundidas tras la intervención de los equipos de emergencia en una propiedad ubicada sobre la calle Juan Montes de Oca al 3300, en el barrio Corral de Palos, muestran la tensión y la complejidad de las maniobras que debieron desplegar los efectivos para lograr extraer con vida a la víctima desde las profundidades.
Una maniobra de alta complejidad bajo tierra
El salvataje estuvo a cargo del personal especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba. Según detallaron los rescatistas, la estrechez y las irregularidades propias del pozo dificultaron severamente el acceso y obligaron a montar un dispositivo de trabajo vertical de máxima precisión.
Tal como se observa en la grabación, los bomberos emplearon materiales rígidos y flexibles, sistemas de ventaja mecánica con cuerdas y poleas, y utilizaron una escalera como punto de apoyo estructural en la superficie para poder descender, asegurar al hombre y izarlo lentamente sin agravar sus lesiones.
El estado de salud de la víctima
Luego de varios minutos de intenso trabajo, los integrantes del DUAR consiguieron retirar al hombre a la superficie, donde fue asistido de inmediato por médicos del servicio de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa.
Si bien todavía se investigan las circunstancias que provocaron la caída, el bombero Martín Fernández confirmó que el paciente sufrió un traumatismo lumbar producto del impacto, aunque aclaró que se encuentra estable y fuera de peligro.
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