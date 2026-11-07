Una marea multicolor volvió a tomar el centro porteño en la 35ª Marcha del Orgullo

El centro porteño volvió a convertirse en el epicentro de la diversidad y el reclamo colectivo. Desde las primeras horas del día, miles de personas comenzaron a concentrarse en los alrededores de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio para darle forma a la 35ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que en esta oportunidad se despliega bajo el lema "Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia".