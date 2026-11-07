Una marea multicolor volvió a tomar el centro porteño en la 35ª Marcha del Orgullo
Con feria de emprendedores, columnas copando la Avenida de Mayo y una fuerte consigna política, la convocatoria avanza hacia el Congreso.
El centro porteño volvió a convertirse en el epicentro de la diversidad y el reclamo colectivo. Desde las primeras horas del día, miles de personas comenzaron a concentrarse en los alrededores de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio para darle forma a la 35ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que en esta oportunidad se despliega bajo el lema "Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia".
La jornada comenzó temprano con la tradicional feria de emprendedores y organizaciones independientes instalada sobre las arterias principales, reuniendo más de 400 puestos entre música de DJs y activismo. A diferencia de años anteriores, la logística debió adaptarse por el operativo de seguridad vinculado a la visita del papa León XIV, haciendo que las principales columnas marquen su rumbo de la 9 de Julio hacia la Plaza de los Dos Congresos.
La calle como respuesta al clima de época
La movilización de esta tarde funciona como una contundente demostración de fuerza y presencia territorial frente a las políticas de recorte y el avance de discursos de retroceso en materia de derechos conquistados. Entre banderas del arco iris, batucadas y carteles autoconvocados, el documento consensuado por las agrupaciones organizadoras pone el acento en la exigencia de una Ley Integral Trans y la defensa del acceso a la salud pública y la educación.
A medida que el sol empieza a caer sobre el centro de la Ciudad, el flujo de gente no para de crecer hacia la zona del Parlamento, donde está montado el escenario principal Carlos Jáuregui. En ese punto estratégico se espera para las próximas horas la grilla artística completa, que tendrá como plato fuerte la presentación en vivo de La Joaqui y el show masivo de María Becerra para coronar la manifestación en la noche porteña.
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