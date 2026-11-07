Murió el actor Gabriel González Abat, recordado por su papel de Canuto en "Señorita maestra"
El actor, recordado por su papel de Canuto en “Señorita maestra”, murió a los 56 años. Tuvo una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro.
El mundo artístico argentino atraviesa un nuevo momento de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Gabriel González Abat, actor que construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Había comenzado su carrera durante la infancia y alcanzó una gran popularidad por su recordado personaje de Canuto en la ficción infantil Señorita maestra. Murió el 6 de noviembre de 2026, a los 56 años.
La noticia fue comunicada a través de un mensaje de despedida que recordó su recorrido profesional y destacó el lugar que ocupó en la historia de la televisión argentina. “Despedimos con profundo pesar al actor Gabriel González Abat, quien desarrolló su trayectoria en televisión, cine y teatro. Inició su carrera durante la infancia y fue especialmente recordado por su interpretación de Canuto en Señorita maestra. Compartimos el pesar de su familia y de quienes lo acompañaron a lo largo de su vida”.
Nacido el 4 de febrero de 1970, comenzó a trabajar con el nombre artístico de Gabriel González. Su primera gran oportunidad llegó cuando María Herminia Avellaneda lo seleccionó entre miles de chicos para formar parte del elenco de Señorita maestra. Aquella experiencia marcó el inicio de un camino profesional que continuaría con nuevas convocatorias de la reconocida directora para diferentes unitarios y producciones televisivas.
Gabriel González Abat: sus trabajos más recordados en televisión
Uno de los papeles más significativos de su carrera llegó en 1988, cuando participó en Sin marido, la telenovela escrita por Alberto Migré y protagonizada por Patricia Palmer y Gustavo Garzón. Allí interpretó a Federico Noriega, un joven con discapacidad motriz cuyo personaje tenía un lugar central en la historia.
Fue a partir de esa producción que incorporó el apellido materno a su nombre artístico y comenzó a presentarse como Gabriel González Abat.
A lo largo de los años, participó en numerosas ficciones y ciclos de la televisión argentina. Entre sus trabajos se encuentran Los especiales de ATC, Pestalozzi, Ella contra mí, Chance, Chispiluz, María, María y María, Marie Galante, El club de los baby sitters, Compromiso, El árbol azul, Socorro, quinto año, Sin condena, Quinto año B, turno tarde y Libertad condicionada.
También integró los elencos de Pelear por la vida, Corazón de tiza, Las 24 horas, Pelito, Sin querer queriendo, Soy Gina, La estación de Landriscina, Mesa de noticias, De fulanas y menganas, Sex a pilas y el unitario de ATC Jettatore.
Su paso por el cine y el teatro
La carrera de González Abat no se limitó a la televisión. En la pantalla grande participó de importantes producciones del cine nacional, entre ellas Los chicos de la guerra, dirigida por Bebe Kamín; Mingo y Aníbal contra los fantasmas, de Enrique Carreras; y La historia oficial, la reconocida película de Luis Puenzo.
Su filmografía también incluyó Tacos altos, de Sergio Renán; Los insomnes, de Carlos Orgambide; y Sin reserva, de Eduardo Spagnuolo.
En teatro, formó parte de Flores blancas para Telma, una obra escrita y dirigida por Leonardo Abremón que se presentó en el Teatro El Vitral. La propuesta rendía homenaje a la actriz Thelma Stefani y recorría diferentes momentos de su vida.
En esa puesta, el actor interpretó a Osvaldo y compartió escenario con un elenco integrado por María Fernanda Callejón, María Marta Guitart, Ezequiel Tronconi, Gonzalo Heredia y Willy Ruano, entre otros artistas.
Con una carrera iniciada desde muy pequeño y una extensa lista de trabajos en distintos formatos, Gabriel González Abat dejó su marca en la escena artística argentina. Su interpretación de Canuto en Señorita maestra permanece como uno de los recuerdos más presentes de su paso por la televisión.
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