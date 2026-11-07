María Becerra se prepara para la Marcha del Orgullo con un ensayo previo a su presentación
María Becerra ajusta los últimos detalles para su show en la 35ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires, donde será una de las figuras del cierre musical.
María Becerra se prepara para ser una de las grandes protagonistas de la 35ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires. La cantante se presentará este sábado en el evento, donde tendrá a su cargo uno de los momentos más esperados de la jornada: el cierre musical.
La artista formará parte de una convocatoria que reúne a miles de personas en las calles porteñas para celebrar la diversidad, visibilizar los derechos de la comunidad LGBTQ+ y reclamar por la igualdad.
La concentración y las primeras actividades comenzaron a las 10 en la zona de Lima y Avenida de Mayo. Desde allí, los participantes se preparan para una jornada que combina música, expresiones artísticas y distintas manifestaciones.
La movilización principal está prevista para las 16 y tendrá como destino la Plaza del Congreso, donde se desarrollarán las actividades centrales.
En ese contexto, la presencia de María Becerra suma un atractivo especial a la celebración. La cantante será una de las figuras destacadas del cierre musical y se espera que su participación sea uno de los puntos fuertes de esta nueva edición de la Marcha del Orgullo.
De esta manera, la artista volverá a encontrarse con su público en un evento multitudinario que tendrá a la música como una de las grandes protagonistas.
Marcha del Orgullo 2026: el lineup completo de los artistas que estarán presentes
El evento, que se desarrollará bajo la consigna central "Cuando el odio avanza el orgullo, en las calles es resistencia", promete una propuesta artística variada con géneros que abarcan desde el pop hasta la cumbia y la música electrónica.
La nómina de figuras confirmadas reúne a referentes populares junto a activistas y referentes de la escena queer, entre quienes destacan las presentaciones de la reconocida cantante María Becerra para la clausura de la noche en Plaza de Mayo, además de los shows a cargo de La Joaqui, Six Sex, la banda femenina K4OS y la dupla Roze.
El escenario montado en el corazón porteño albergará dieciocho proyectos artísticos de forma consecutiva. La programación incluye la participación especial del streamer y comediante Martín Cirio, sumado al aporte cumbiero y feminista de la cantante Tita Print, garantizando una festiva jornada de baile y activismo.
A su vez, la grilla se completa con las performances de Alan Fabulous, Fabian Jara, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda, Juli Martorell, Blujaus, Ambik, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Missy Copper. Estos proyectos y DJs estarán a cargo de sostener la ambientación sonora en los distintos escenarios con sets que integrarán sonidos pop, ritmos urbanos y beats electrónicos disidentes.
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