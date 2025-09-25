Denuncian que de la casa de Florencio Varela donde mataron a Brenda, Lara y Morena se llevaron bolsas
En la vivienda no había consigna policial ni cinta perimetral y el portón negro estaba abierto.
Una insólita y llamativa situación se produjo este jueves por la mañana en la casa de Florencio Varela donde ayer encontraron enterrados los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Según denunciaron, una persona ingresó al terreno y se retiró en una bicicleta transportando una bolsa.
El hecho ocurrió antes de las 8 de la mañana en la casa ubicada en la esquina de Chañar y Río Samborombon, en Villa Vatteone, zona sur del mencionado partido bonaerense, y fue presenciado por periodistas que se encontraban de guardia en el lugar.
Según la denuncia de periodistas de TN, un hombre en bicicleta ingresó al lugar y se llevó algunos objetos dentro de una bolsa celeste. Ante esta escena, dieron aviso inmediato a la policía.
Tal como se ve en las imágenes tomadas por C5N, a las 9 de la mañana en la vivienda no había consigna policial ni cinta perimetral y el portón negro estaba abierto de par en par.
En la escena se ven algunas sillas, prendas, juguetes y hasta un cochecito de bebé, todo en medio de un jardín abandonado.
La llamativa situación se da a horas de que los cuatros detenidos sean indagados por el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.
Hasta el momento se encuentran detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28. Todos están acusados del delito de homicidio agravado.
Los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron encontrados el miércoles a la madrugada enterrados en un pozo cavado en el patio de la casa.
Hasta el momento no se confirmó si los tres homicidios ocurrieron en la misma vivienda, aunque los datos preliminares de la autopsia indican que la data de muerte era “de cuatro días", por lo que se sospecha que fueron asesinadas entre "viernes a la medianoche y madrugada del sábado".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario