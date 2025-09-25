Denuncian que de la casa de Florencio Varela donde mataron a Brenda, Lara y Morena se llevaron bolsas

casa triple femicidio florencio varela

La llamativa situación se da a horas de que los cuatros detenidos sean indagados por el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Hasta el momento se encuentran detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28. Todos están acusados del delito de homicidio agravado.

detenidos triple crimen florencio varela

Los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron encontrados el miércoles a la madrugada enterrados en un pozo cavado en el patio de la casa.

Embed

Hasta el momento no se confirmó si los tres homicidios ocurrieron en la misma vivienda, aunque los datos preliminares de la autopsia indican que la data de muerte era “de cuatro días", por lo que se sospecha que fueron asesinadas entre "viernes a la medianoche y madrugada del sábado".