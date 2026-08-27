Una turista murió tras caer del quinto piso de un hotel en Mendoza: la principal hipótesis
La víctima tenía 31 años y era oriunda de Buenos Aires. La Justicia detuvo a su pareja y activó el protocolo de femicidio como medida preventiva.
Una mujer de 31 años murió este jueves tras caer desde el quinto piso de un hotel en pleno centro de la ciudad de Mendoza. Tras el dramático episodio, su pareja quedó aprehendida y se activó el protocolo habitual por femicidio, pero la Fiscalía sostiene otra hipótesis.
El trágico hecho se produjo alrededor en la madrugada de este jueves en Aguas del Corral Hotel y Spa, ubicado sobre la calle Amigorena al 36, en pleno microcentro, a pocos metros de la avenida San Martín.
La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiaffini de 31 años, quien se encontraba alojada en ese hotel junto a su pareja, ambos oriundos de Buenos Aires.
Alrededor de las 4.30, un llamado al 911 alertó sobre una mujer que se había arrojado desde el quinto piso del edificio. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron a Tamara ya sin vida, tendida sobre la vereda. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó minutos después y una médica constató el fallecimiento.
Su novio, identificado con iniciales D.G., de 32 años, se encontraba a pocos metros del cuerpo, atravesando una crisis de nervios.
Tras ser asistido, fue trasladado al Polo Judicial en condición de aprehendido para que brindara su declaración testimonial ante el fiscal Oscar Malla, titular de la Fiscalía de Homicidios.
Qué declaró el novio de la joven que murió en Mendoza
De manera espontánea, y tras pasar por un shock emocional, el joven comenzó a reconstruir los momentos previos a la muerte de su pareja.
Según contó, se encontraban en la ciudad como turistas. Durante el miércoles habían salido a comprar un helado y luego habían regresado al hotel, donde se quedaron dentro de la habitación y más tarde vieron el partido de River por la Copa Sudamericana. De acuerdo con su relato, ambos se quedaron dormidos.
Sin embargo, siempre según su declaración, en la madrugada se despertó tras escuchar ruidos y vio a Tamara sentada en la ventana.
El hombre aseguró que en ese momento intentó evitar que su novia cayera y hasta llegó a sostenerla con una de sus manos, pero debido al peso no pudo impedir la caída.
“La quise agarrar, pero se me resbaló”, habría declarado el joven, conforme a lo publicado por el diario El Sol a partir de fuentes del caso.
La principal hipótesis de la Justicia
En la habitación del quinto piso del hotel se llevaron a cabo arduas pericias con el objetivo de determinar qué sucedió en los momentos previos a la caída.
Una de las próximas tareas claves será la apertura y los análisis de los teléfonos celulares de la pareja. Los investigadores intentan averiguar si existían antecedente de violencia al tiempo que buscan establecer cómo era la relación y qué ocurrió en los días previos al hecho.
En paralelo, grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y de la zona ya fueron incorporados al expediente judicial. Varios videos captaron los momentos posteriores al suceso y serán claves para reconstruir la cronología de los hechos.
El hombre permaneció bajo aprehensión preventiva mientras la fiscalía coordinaba los primeros peritajes y reunía pruebas para determinar la existencia o no de un delito. Tras ser interrogado, el hombre ofreció un testimonio que coincidió con principal hipótesis: Tamara se habría arrojado de manera voluntaria por la ventana.
Entre los datos relevantes, la fiscalía constató la ausencia de discusiones o enfrentamientos previos en la pareja que sugirieran una agresión. Si bien la investigación se inició de manera preventiva bajo el protocolo de femicidio, el fiscal sostiene que se trató de un suicidio.
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