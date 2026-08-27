Una turista murió tras caer del quinto piso de un hotel en Mendoza: la principal hipótesis

Tras ser asistido, fue trasladado al Polo Judicial en condición de aprehendido para que brindara su declaración testimonial ante el fiscal Oscar Malla, titular de la Fiscalía de Homicidios.

Qué declaró el novio de la joven que murió en Mendoza

Su pareja fue aprehendida y declaró ante la Fiscalía de Homicidios

De manera espontánea, y tras pasar por un shock emocional, el joven comenzó a reconstruir los momentos previos a la muerte de su pareja.

Según contó, se encontraban en la ciudad como turistas. Durante el miércoles habían salido a comprar un helado y luego habían regresado al hotel, donde se quedaron dentro de la habitación y más tarde vieron el partido de River por la Copa Sudamericana. De acuerdo con su relato, ambos se quedaron dormidos.

El joven sufrió una crisis nerviosa

Sin embargo, siempre según su declaración, en la madrugada se despertó tras escuchar ruidos y vio a Tamara sentada en la ventana.

El hombre aseguró que en ese momento intentó evitar que su novia cayera y hasta llegó a sostenerla con una de sus manos, pero debido al peso no pudo impedir la caída.

“La quise agarrar, pero se me resbaló”, habría declarado el joven, conforme a lo publicado por el diario El Sol a partir de fuentes del caso.

La principal hipótesis de la Justicia

En la habitación del quinto piso del hotel se llevaron a cabo arduas pericias con el objetivo de determinar qué sucedió en los momentos previos a la caída.

Una turista murió al caer del quinto piso de un hotel en Mendoza

Una de las próximas tareas claves será la apertura y los análisis de los teléfonos celulares de la pareja. Los investigadores intentan averiguar si existían antecedente de violencia al tiempo que buscan establecer cómo era la relación y qué ocurrió en los días previos al hecho.

En paralelo, grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y de la zona ya fueron incorporados al expediente judicial. Varios videos captaron los momentos posteriores al suceso y serán claves para reconstruir la cronología de los hechos.

El hombre permaneció bajo aprehensión preventiva mientras la fiscalía coordinaba los primeros peritajes y reunía pruebas para determinar la existencia o no de un delito. Tras ser interrogado, el hombre ofreció un testimonio que coincidió con principal hipótesis: Tamara se habría arrojado de manera voluntaria por la ventana.

Entre los datos relevantes, la fiscalía constató la ausencia de discusiones o enfrentamientos previos en la pareja que sugirieran una agresión. Si bien la investigación se inició de manera preventiva bajo el protocolo de femicidio, el fiscal sostiene que se trató de un suicidio.