Fin de ciclo en Núñez: Eduardo Coudet dejará de ser el director técnico de River

En paralelo, la secretaría técnica comandada por la directiva ya activó los radares para hallar un sucesor definitivo. Entre los nombres que empiezan a sonar con fuerza en los pasillos del club figuran perfiles de peso como Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca.

El repaso de una gestión marcada por turbulencias

El paso de Chacho por la institución de Núñez, iniciado en marzo posterior al segundo ciclo de Marcelo Gallardo, acumuló una serie de frustraciones que achicaron su margen de maniobra.

Entre los reveses más resonantes se destacan la caída en el Superclásico frente a Boca, el traspié en la definición del Torneo Apertura ante Belgrano, la sorpresiva eliminación en la Copa Argentina a manos de Aldosivi y una racha histórica negativa de seis derrotas consecutivas en torneos oficiales de la AFA.

La noche del adiós definitivo también estuvo acompañada por tensiones en las instalaciones del club. Un grupo de socios se autoconvocó en el hall custodiado por un importante operativo policial para manifestar su descontento generalizado y reclamar un cambio rotundo en el rumbo futbolístico de la institución.