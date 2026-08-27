Fin de ciclo en Núñez: Eduardo Coudet dejará de ser el director técnico de River
Tras la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, el "Chacho" acordó su salida con la dirigencia.
El banco de suplentes de River volvió a quedar vacante tras una etapa marcada por la irregularidad y los golpes deportivos en momentos decisivos. La reciente eliminación sufrida en el plano continental ante Independiente Santa Fe representó el límite definitivo para el ciclo de Eduardo Coudet, un proceso que venía debilitado por rendimientos esquivos y un fuerte desgaste con la masa societaria.
Tras una reunión cumbre desarrollada en la intimidad del vestuario, se determinó de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. La seguidilla adversa en el amanecer del segundo semestre terminó por quebrar el crédito del estratega, quien ya arrastraba cuestionamientos severos por parte de los simpatizantes en cada presentación en el Monumental.
Lejos de esquivar la autocrítica, el propio protagonista había dejado su postura clara semanas atrás tras caer ante Tigre en condición de visitante por el Torneo Clausura 2026: "Si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River ni a los hinchas", había advertido de manera pública.
Luego del dramático cotejo copero definido desde los doce pasos, el cuerpo técnico optó por suspender la habitual conferencia en caliente. En su lugar, mantuvo cónclaves con la plana mayor de la institución para estructurar una salida ordenada que se terminará de oficializar en las próximas horas.
El interinato y la danza de nombres para el banco de River
La agenda del conjunto de Núñez no da tregua y el plantel profesional se entrenará por la tarde con la mira puesta en el compromiso del próximo domingo frente a Banfield en el estadio Florencio Sola. De manera transitoria, Marcelo Escudero asumirá la conducción interina por tercera ocasión para comandar al equipo en el sur del conurbano bonaerense.
En paralelo, la secretaría técnica comandada por la directiva ya activó los radares para hallar un sucesor definitivo. Entre los nombres que empiezan a sonar con fuerza en los pasillos del club figuran perfiles de peso como Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca.
El repaso de una gestión marcada por turbulencias
El paso de Chacho por la institución de Núñez, iniciado en marzo posterior al segundo ciclo de Marcelo Gallardo, acumuló una serie de frustraciones que achicaron su margen de maniobra.
Entre los reveses más resonantes se destacan la caída en el Superclásico frente a Boca, el traspié en la definición del Torneo Apertura ante Belgrano, la sorpresiva eliminación en la Copa Argentina a manos de Aldosivi y una racha histórica negativa de seis derrotas consecutivas en torneos oficiales de la AFA.
La noche del adiós definitivo también estuvo acompañada por tensiones en las instalaciones del club. Un grupo de socios se autoconvocó en el hall custodiado por un importante operativo policial para manifestar su descontento generalizado y reclamar un cambio rotundo en el rumbo futbolístico de la institución.
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