Tragedia en Mendoza: murió el tío de las dos hermanas y ya son cinco los fallecidos por el choque en la Ruta 60

Según el último parte médico, Bettalemmi evolucionaba sin complicaciones y presentaba una buena evolución de la función respiratoria.

El choque se produjo en la zona de ruta 60 y callejón Piperbo, en Maipú.

Cómo ocurrió la tragedia de la ruta 60

El choque se produjo durante la noche del domingo 16 de agosto en la zona de ruta 60 y callejón Piperbo, en Maipú. En el Volkswagen T-Cross viajaban seis personas, entre ellas Rosario, Juana y Ariadna Tillar, mientras que Fernández circulaba solo en el Peugeot 504.

Fernández era un reconocido árbitro de fútbol de Tres Porteñas, San Martín, y murió luego de ser trasladado al Hospital Central.

Las hermanas Masó Tillar también sufrieron heridas de extrema gravedad. Rosario fue sometida a una intervención quirúrgica y posteriormente los médicos confirmaron que había sufrido muerte cerebral, horas más tarde certificaron su deceso. Juana, en tanto, murió luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internada en terapia intensiva.

La investigación del accidente está a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien busca establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.