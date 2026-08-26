Tragedia en Mendoza: murió el tío de las dos hermanas y ya son cinco los fallecidos por el choque en la Ruta 60
El hombre de 52 años permanecía internado en el Hospital Lagomaggiore. Su pareja, Florencia Bettalemmi, evoluciona favorablemente.
El trágico accidente ocurrido en la Ruta 60, a la altura de la Variante Palmira, en Maipú, sumó este miércoles una nueva víctima fatal. Martín Tillar, de 52 años, murió tras permanecer internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore.
Tillar era quien conducía la Volkswagen T-Cross que protagonizó el choque contra un Peugeot 504. En el vehículo viajaban también su hermana, Ariadna Tillar, y sus sobrinas, Juana y Rosario Masó Tillar, quienes fallecieron como consecuencia del impacto.
Con su muerte, ya son cinco las víctimas fatales que dejó la tragedia, que conmocionó a toda la provincia.
La única sobreviviente del accidente es Florencia Bettalemmi, de 42 años, pareja de Tillar, quien permanece internada en el Hospital El Carmen.
La mujer sufrió un politraumatismo, traumatismo de cráneo leve y lesiones cerradas de tórax y abdomen. Además, fue sometida a una cirugía por un traumatismo cerrado de abdomen y perforación intestina.
Según el último parte médico, Bettalemmi evolucionaba sin complicaciones y presentaba una buena evolución de la función respiratoria.
Cómo ocurrió la tragedia de la ruta 60
El choque se produjo durante la noche del domingo 16 de agosto en la zona de ruta 60 y callejón Piperbo, en Maipú. En el Volkswagen T-Cross viajaban seis personas, entre ellas Rosario, Juana y Ariadna Tillar, mientras que Fernández circulaba solo en el Peugeot 504.
Fernández era un reconocido árbitro de fútbol de Tres Porteñas, San Martín, y murió luego de ser trasladado al Hospital Central.
Las hermanas Masó Tillar también sufrieron heridas de extrema gravedad. Rosario fue sometida a una intervención quirúrgica y posteriormente los médicos confirmaron que había sufrido muerte cerebral, horas más tarde certificaron su deceso. Juana, en tanto, murió luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internada en terapia intensiva.
La investigación del accidente está a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien busca establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.
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