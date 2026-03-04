Vecina del complejo que se derrumbó en Parque Patricios denunció robos: "Departamentos reventados"

Al ser consultada sobre quién pudo haber sido responsable de los faltantes de dinero, la mujer no dudó en apuntar: “Los únicos que entraron fueron los bomberos y no sé si la policía”.

derrumbe parque patricios

Luego sumó: “No sabemos quién fue, nosotros nos fuimos y tapearon y vallaron una cuadra alrededor, pero entró todo el mundo, arquitectos, personal de rescate, bomberos...”.

La Policía custodia los edificios evacuados

Luego del derrumbe, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación y colocó vallas sobre el perímetro de una cuadra alrededor del complejo afectado.

Además, se montó un importante operativo de seguridad, con presencia permanente de efectivos de la Policía de la Ciudad junto a equipos de Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención con el fin de custodiar los edificios evacuados y resguardar la zona hasta tanto no sea posible el ingreso al lugar.