Vecina del complejo que se derrumbó en Parque Patricios denunció robos: "Departamentos reventados"
La mujer indicó que se llevaron dinero de los departamentos y apuntó contra los Bomberos, los rescatistas y la Policía de la Ciudad.
Una vecina del complejo que se derrumbó en Parque Patricios denunció que se registraron robos en los edificios afectados luego de la evacuación de emergencia. La mujer apuntó contra los Bomberos, los rescatistas y la Policía de la Ciudad.
Según informó hoy el Gobierno de la Ciudad, un informe técnico preliminar determinó que “existe un potencial riesgo estructural” en los inmuebles que rodean la zona del colapso. Pese a esto, en las últimas horas, algunos vecinos evacuados pudieron volver sus departamentos acompañados por personal de Bomberos, aunque solo para retirar algunas pertenencias o elementos de suma necesidad.
Tal fue el caso de Anabela, una de las vecinas de la torre más afectada, quien pudo ingresar a su departamento, pero alertó sobre situaciones de inseguridad luego de la evacuación.
“Agarramos plata porque hubo robos”, sostuvo este miércoles desde Parque Patricios ante la prensa presente en el lugar. “Hubo robos de dinero”, afirmó.
A respecto, la mujer indicó que al ingresar al edificio para buscar sus pertenencias vio “departamentos con las puertas reventadas”, presuntamente, por el mismo operativo de emergencia. En ese sentido, detalló: “Cuando nos evacuaron nos tomaron los datos, pero a los que no se anotaban o no tenían novedades les tiraban la puerta abajo para ver si estaban adentro”.
Al ser consultada sobre quién pudo haber sido responsable de los faltantes de dinero, la mujer no dudó en apuntar: “Los únicos que entraron fueron los bomberos y no sé si la policía”.
Luego sumó: “No sabemos quién fue, nosotros nos fuimos y tapearon y vallaron una cuadra alrededor, pero entró todo el mundo, arquitectos, personal de rescate, bomberos...”.
La Policía custodia los edificios evacuados
Luego del derrumbe, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación y colocó vallas sobre el perímetro de una cuadra alrededor del complejo afectado.
Además, se montó un importante operativo de seguridad, con presencia permanente de efectivos de la Policía de la Ciudad junto a equipos de Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención con el fin de custodiar los edificios evacuados y resguardar la zona hasta tanto no sea posible el ingreso al lugar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario