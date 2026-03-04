Se incendió un camión en la autopista Buenos Aires-La Plata en medio de la densa niebla

En distintos sectores del corredor vial se reportaron bancos de niebla que redujeron la visibilidad, especialmente en las zonas de Hudson, el Ramal Gutiérrez, la Ruta Provincial 36 y la capital bonaerense. La combinación con el humo complicó la circulación y obligó a los conductores a manejar con mucha precaución.

En tanto, el tránsito se presentó intenso en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, con marcha lenta en las zonas de Sarandí y Dock Sud. Hacia La Plata, fuera del sector afectado por el incendio, la circulación se mantenía normal.

Además, desde AUBSA informaron que continúan las reducciones de calzada por trabajos de mantenimiento entre los kilómetros 9,5 y 11 en sentido a La Plata, y entre los kilómetros 31 y 30,2 en sentido a la Ciudad, lo que también puede generar demoras en distintos puntos del trayecto.