Se incendió un camión en la autopista Buenos Aires-La Plata en medio de la densa niebla
Sumado al intenso humo y bancos de niebla, se registraron demoras y tránsito lento a la altura del kilómetro 44, sentido a la capital bonaerense.
Un camión que transportaba mercadería se incendió esta mañana en la autopista Buenos Aires–La Plata, lo que generó complicaciones en el tránsito. El humo, sumado a la intensa niebla que afectaba a la zona, obligó a los automovilistas a extremar las precauciones.
El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 de este miércoles a la altura del kilómetro 44, en sentido hacia la ciudad de La Plata.
Tal como se observa en la imagen que ilustra esta nota, el camión quedó envuelto en una gran bola de fuego seguida de una densa columna de humo negro que era visible desde distintos puntos de la autopista. Hasta el momento no se brindaron más detalles sobre las causas del incendio o la presencia de posibles heridos.
Si bien por el siniestro no fue necesario cortar totalmente la circulación vehicular, desde Autopistas de Buenos Aires (AUBSA) informaron que se dispuso la reducción del carril derecho a la altura del kilómetro 44 para permitir el trabajo de los equipos de bomberos. Como consecuencia, se registraron demoras y tránsito lento en ese tramo.
La situación se vio agravada por las condiciones climáticas que afectaban esta mañana a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), particularmente a la zona sur.
En distintos sectores del corredor vial se reportaron bancos de niebla que redujeron la visibilidad, especialmente en las zonas de Hudson, el Ramal Gutiérrez, la Ruta Provincial 36 y la capital bonaerense. La combinación con el humo complicó la circulación y obligó a los conductores a manejar con mucha precaución.
En tanto, el tránsito se presentó intenso en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, con marcha lenta en las zonas de Sarandí y Dock Sud. Hacia La Plata, fuera del sector afectado por el incendio, la circulación se mantenía normal.
Además, desde AUBSA informaron que continúan las reducciones de calzada por trabajos de mantenimiento entre los kilómetros 9,5 y 11 en sentido a La Plata, y entre los kilómetros 31 y 30,2 en sentido a la Ciudad, lo que también puede generar demoras en distintos puntos del trayecto.
