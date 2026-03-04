Cuándo comienzan los trabajos de apuntalamiento en Parque Patricios

derrumbe parque patricios

Desde el Gobierno de la Ciudad informaron que el próximo paso será el inicio de las tareas de apuntalamiento estructural del complejo, las cuales serán llevadas a cabo por efectivos de Defensa Civil y personal de la Guardia de Auxilio, en un trabajo conjunto con la empresa constructora COSUD.

En total, fueron evacuados 175 departamentos, correspondientes a los cuatro edificios que rodean el estacionamiento afectado. En este sentido, desde la administración porteña destacaron que a los vecinos evacuados tras el derrumbe se les garantizó lugares para dormir y todos tuvieron donde pasar la noche.

Mientras tanto, según lo dispuesto por las autoridades porteñas, los vecinos no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas.