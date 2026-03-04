Cuándo comienzan los trabajos de apuntalamiento en Parque Patricios
La Policía de la Ciudad montó un dispositivo de seguridad en torno a la zona afectada. Los vecinos pudieron ingresar y retirar algunas pertenencias.
En el marco del operativo de emergencia tras el derrumbe del estacionamiento en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del barrio porteño de Parque Patricios, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que se iniciarán las tareas de apuntalamiento en los edificios linderos a la zona afectada.
La medida fue dispuesta luego de que un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinara que caída de la losa del techo del estacionamiento había afectado las columnas del subsuelo y la planta baja de los edificios ubicados en la calle Mafalda 907. Ante esto, se advirtió que “existe un potencial riesgo estructural” de los inmuebles que rodean la zona del colapso.
Según detallaron desde el Gobierno porteño, en las últimas horas algunos vecinos evacuados pudieron ingresar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias.
Tras este procedimiento, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación y colocó vallas alrededor del perímetro afectado por el derrumbe.
Además, se dispuso la presencia de manera permanente de efectivos de la Policía de la Ciudad junto a equipos de Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención con el fin de custodiar los edificios evacuados y resguardar la zona hasta tanto no sea posible el ingreso al lugar.
Desde el Gobierno de la Ciudad informaron que el próximo paso será el inicio de las tareas de apuntalamiento estructural del complejo, las cuales serán llevadas a cabo por efectivos de Defensa Civil y personal de la Guardia de Auxilio, en un trabajo conjunto con la empresa constructora COSUD.
En total, fueron evacuados 175 departamentos, correspondientes a los cuatro edificios que rodean el estacionamiento afectado. En este sentido, desde la administración porteña destacaron que a los vecinos evacuados tras el derrumbe se les garantizó lugares para dormir y todos tuvieron donde pasar la noche.
Mientras tanto, según lo dispuesto por las autoridades porteñas, los vecinos no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario