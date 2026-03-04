El comunicado de la empresa que construyó el complejo de Parque Patricios que se derrumbó

Las viviendas se comercializaron mediante una línea preferencial de crédito de hasta 30 años —con una tasa en UVA más 6,9% de interés— otorgada por el Banco Ciudad. Los préstamos ofrecían un financiamiento de hasta el 90%, mientras que el 10% de ahorro previo podía integrarse en un plazo de hasta seis meses.

El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total realizada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados.

“Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información”, comunicó la empresa constructora.

Con actividad desde 1970, la compañía participó en algunos de los desarrollos más emblemáticos del país. Entre ellos figuran las torres Fórum, centros comerciales como Unicenter y Portal de Rosario, además de supermercados en todo el país y establecimientos de salud como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio La Trinidad de Palermo, intervenciones en el Hotel Llao Llao y el Alvear Palace Hotel, entre tantos otros proyectos residenciales, comerciales e instituciones.

“La empresa está a total disposición de las autoridades competentes -incluyendo Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, etc.- y presta su colaboración absoluta en todas las investigaciones y peritajes requeridos", afirmó Cosud a través de un comunicado oficial