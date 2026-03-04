El comunicado de la empresa que construyó el complejo de Parque Patricios que se derrumbó
Unos 175 departamentos sufrieron daños y 200 personas fueron evacuadas del complejo habitacional “Estación Buenos Aires”.
Los vecinos del barrio porteño de Parque Patricios permanecen conmocionados tras el derrumbe del patio interno de un complejo habitacional, que cedió sobre el subsuelo y se desplomó encima de decenas de vehículos.
El derrumbe ocurrió este martes en el sector 2 del desarrollo, ubicado en Mafalda 907, a pocos metros del estadio del Club Atlético Huracán. A pesar de que el hundimiento se produjo en solo una parte del complejo, la decisión fue evacuar de manera preventiva todas las torres del conjunto, por lo que cerca de 200 personas debieron abandonar sus departamentos en minutos.
El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del emprendimiento más grande construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II: cuenta con 2476 departamentos, con superficies que van desde los 32 hasta los 119 metros cuadrados.
La inscripción para adquirir las unidades comenzó en febrero de 2019. Con créditos a 30 años, estaban destinadas a familias de clase media y tenían un valor promedio del metro cuadrado de entre USD 1.300 y USD 1.400.
Según informó se informo, entre los requisitos se exigía no ser propietario de otro inmueble, acreditar ingresos familiares mensuales netos de entre cuatro y ocho salarios mínimos, tener entre 18 y 50 años y residir o trabajar en la Ciudad de Buenos Aires o dentro de un radio de 100 kilómetros. Además, se contemplaba un cupo especial para docentes, policías de la ciudad y miembros de las fuerzas federales.
Las viviendas se comercializaron mediante una línea preferencial de crédito de hasta 30 años —con una tasa en UVA más 6,9% de interés— otorgada por el Banco Ciudad. Los préstamos ofrecían un financiamiento de hasta el 90%, mientras que el 10% de ahorro previo podía integrarse en un plazo de hasta seis meses.
El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total realizada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados.
“Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información”, comunicó la empresa constructora.
Con actividad desde 1970, la compañía participó en algunos de los desarrollos más emblemáticos del país. Entre ellos figuran las torres Fórum, centros comerciales como Unicenter y Portal de Rosario, además de supermercados en todo el país y establecimientos de salud como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio La Trinidad de Palermo, intervenciones en el Hotel Llao Llao y el Alvear Palace Hotel, entre tantos otros proyectos residenciales, comerciales e instituciones.
“La empresa está a total disposición de las autoridades competentes -incluyendo Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, etc.- y presta su colaboración absoluta en todas las investigaciones y peritajes requeridos", afirmó Cosud a través de un comunicado oficial
