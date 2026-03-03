La Ciudad anunció medidas por el derrumbe en Parque Patricios: alojamiento a vecinos evacuados

Mientras tanto, desde la administración de Jorge Macri afirmaron que "la Ciudad desplegó un importante operativo de emergencia tras el derrumbe de la losa ubicada sobre el subsuelo de un estacionamiento del complejo habitacional de la calle Mafalda 907" y que "fueron evacuados 175 departamentos correspondientes a los cuatro edificios que rodean el estacionamiento".

Por qué colapsó el estacionamiento en Parque Patricios: las principales hipótesis técnicas del derrumbe Por qué colapsó el estacionamiento en Parque Patricios: las principales hipótesis técnicas del derrumbe

Es decir, que hay alrededor de 200 personas sin lugar donde dormir esta noche, incluidas algunas con situaciones de salud delicadas.

"Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó que el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y la planta baja de estos edificios, y que existe un potencial riesgo estructural, ya que la losa estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, impidiendo que se doblen", señalaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Por eso los evacuados no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador vuelvan a verificar el estado de los edificios y realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas", agregaron.

Parte oficial del derrumbe en Parque Patricios

"A las 4:45 de hoy se recibió un llamado al 911 que alertó sobre un derrumbe de la losa en el estacionamiento subterráneo del edificio ubicado en Mafalda 907", informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Como medida preventiva, se procedió a la evacuación total del edificio, de manera ordenada y sin registrarse heridos ni personas atrapadas. Trabajaron en el operativo dotaciones de Bomberos, personal del SAME, la división K9 de perros, el Grupo Especial de Rescate y cuatro cápsulas de Despliegue de Intervención Rápida de la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y la Red de Atención", confirmaron.

"Los departamentos del complejo habitacional 'Estación Buenos Aires' fueron desarrollados por el Gobierno Nacional a través del plan ProCreAr y entregados en 2021", informaron.