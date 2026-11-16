Vecinos de Lanús realizarán una marcha para exigir justicia tras la explosión fatal
La convocatoria está prevista para este lunes por la tarde, en reclamo de garantías de seguridad para regresar a sus casas y a la zona afectada.
Bajo la consigna “nuestras vidas valen mas que sus ganancias”, vecinos de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús, anunciaron que llevarán a cabo una marcha este lunes para exigir justicia luego de la explosión que provocó la muerte de una persona y dejó a 30 heridas, varias de ellas de gravedad.
La movilización, que incluirá el corte de calles, tiene como objetivo visibilizar el malestar social, exigir respuestas claras de parte de las autoridades y cuestionar el accionar de la empresa Metrogas en los momentos previos y posteriores al accidente. A su vez, reclaman por garantías de seguridad para regresar a sus casas y a la zona afectada.
Los manifestantes organizaron dos acciones centrales durante la jornada de hoy. La primera convocatoria tuvo lugar a las 11 en la sucursal de Metrogas en Banfield, situada sobre la calle Larroque al 200, donde vecinos afectados y organizaciones de la zona reclamaron responsabilidades y mayores controles sobre el servicio de gas.
Como respuesta, se encontraron con las oficinas cerradas, custodiadas por un cordón policial y un cartel pegado en las paredes dirigido a los afectados por la explosión en Remedios de Escalada.
A qué hora y dónde es la marcha de los vecinos de Lanús
La segunda convocatoria está prevista para las 18 en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan de Garay, en Remedios de Escalada. De acuerdo con el anuncio, la concentración incluirá cortes de calles con el objetivo de hacer más visible el reclamo.
La decisión de llevar adelante ambas medidas fue tomada el sábado, cuando vecinos de Remedios de Escalada mantuvieron una asamblea pública durante la cual resolvieron continuar el plan de ducha.
De acuerdo a lo que expusieron en un comunicado, el objetivo de las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo durante el fin de semana y este lunes es sostener el reclamo, informarse respecto a las novedades en el avance de la investigación y definir al mismo tiempo cómo continuar durante las jornadas siguientes.
Explosión fatal en Lanús: todavía buscan identificar a la persona que murió
Mientras muchas familias siguen sin poder volver a sus casas, la causa por la explosión en Remedios de Escalada avanza con distintas pericias claves. Entre ellas, se aguardan los resultados de la autopsia para identificar a la persona fallecida y continúa la búsqueda de Marcelo García, el operario de 47 años desaparecido desde el viernes.
Además, el Municipio de Lanús confirmó que participará como querellante en la investigación judicial por la explosión al considerar que hubo presuntas irregularidades en la actuación de Metrogas, a la que la administración local atribuyó el incumplimiento de los procedimientos de emergencia tras la rotura de un caño de gas.
En paralelo, el municipio anunció un paquete de medidas para acompañar a los vecinos y comerciantes afectados. Entre ellas, dispuso una asistencia económica extraordinaria, la eximición de Tasas Municipales para los negocios perjudicados y el envío de un proyecto ante la Legislatura bonaerense para eximir a los damnificados del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patente.
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