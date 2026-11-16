Vecinos de Lanús realizarán una marcha para exigir justicia tras la explosión fatal

La decisión de llevar adelante ambas medidas fue tomada el sábado, cuando vecinos de Remedios de Escalada mantuvieron una asamblea pública durante la cual resolvieron continuar el plan de ducha.

De acuerdo a lo que expusieron en un comunicado, el objetivo de las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo durante el fin de semana y este lunes es sostener el reclamo, informarse respecto a las novedades en el avance de la investigación y definir al mismo tiempo cómo continuar durante las jornadas siguientes.

Vecinos, allegados familiares reclamaron justicia por las víctimas de la explosión en Remedios de Escalada

Explosión fatal en Lanús: todavía buscan identificar a la persona que murió

Mientras muchas familias siguen sin poder volver a sus casas, la causa por la explosión en Remedios de Escalada avanza con distintas pericias claves. Entre ellas, se aguardan los resultados de la autopsia para identificar a la persona fallecida y continúa la búsqueda de Marcelo García, el operario de 47 años desaparecido desde el viernes.

Además, el Municipio de Lanús confirmó que participará como querellante en la investigación judicial por la explosión al considerar que hubo presuntas irregularidades en la actuación de Metrogas, a la que la administración local atribuyó el incumplimiento de los procedimientos de emergencia tras la rotura de un caño de gas.

En paralelo, el municipio anunció un paquete de medidas para acompañar a los vecinos y comerciantes afectados. Entre ellas, dispuso una asistencia económica extraordinaria, la eximición de Tasas Municipales para los negocios perjudicados y el envío de un proyecto ante la Legislatura bonaerense para eximir a los damnificados del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patente.