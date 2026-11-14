Siguen buscando al operario de Metrogas que desapareció tras la explosión en Remedios de Escalada

Explosión con saldo trágico y detenciones

Como se sabe, la desaparición de Marcelo García se produjo tras la impresionante explosión que se produjo en la mañana del viernes último en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad de Remedios de Escalada.

El siniestro ocurrió cuando una máquina tuneladora que trabajaba en la obra de renovación de la red de gas de Metrogas dañó una cañería, causando un escape de gas y la posterior explosión, que en principio causó la muerte de una persona, 30 heridas, varias de ellas de gravedad, y la desaparición de García.

En tanto, La Fiscalía N°6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de la empresa distribuidora de gas en el marco de la causa penal que se inició tras el estallido, mientras las autoridades afirman que hubo fallas en los protocolos de emergencia y demoras en el reporte del incidente, todas atribuibles a Metrogas.