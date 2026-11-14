Siguen buscando al operario de Metrogas que desapareció tras la explosión en Remedios de Escalada
Así lo confirmaron familiares directos del hombre de 47 años de quien no se conoce el paradero desde la mañana del viernes, cuando ocurrió el siniestro.
La familia de Marcelo García, el operario de Metrogas que desapareció tras la explosión en Remedios de Escalada, desmintieron que el hombre de 47 años haya sido encontrado, como señalaban versiones que circulaban en las últimas horas.
De manera que, según advirtieron, siguen buscándolo al no haber recibido información oficial sobre su situación ni paradero, por lo cual se comunicaron con distintos medios para aclarar que el trabajador todavía no fue hallado.
"Él salió a trabajar como todos los días. Cuando nos enteramos de la explosión por las redes y los noticieros, pensamos en él por el tipo de trabajo que hace. Empezamos a llamarlo y después nos enteramos de que estaba ahí", relató un familiar directo.
Explicó que sus pertenencias, entre ellas el celular y la billetera, quedaron dentro de su vehículo, ya que el hombre se encontraba trabajando cuando ocurrió el estallido: "Eso es lo único que sabemos. Está desaparecido", agregó.
“Hubo personas que se solidarizaron con nosotros cuando estuvimos en la zona del desastre, bomberos que nos pidieron el número para avisarnos si tenían novedades y la Policía que nos tomó la denuncia", expresó tras señalar que la denuncia fue formalizada en una comisaría de Lanús.
Explosión con saldo trágico y detenciones
Como se sabe, la desaparición de Marcelo García se produjo tras la impresionante explosión que se produjo en la mañana del viernes último en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad de Remedios de Escalada.
El siniestro ocurrió cuando una máquina tuneladora que trabajaba en la obra de renovación de la red de gas de Metrogas dañó una cañería, causando un escape de gas y la posterior explosión, que en principio causó la muerte de una persona, 30 heridas, varias de ellas de gravedad, y la desaparición de García.
En tanto, La Fiscalía N°6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de la empresa distribuidora de gas en el marco de la causa penal que se inició tras el estallido, mientras las autoridades afirman que hubo fallas en los protocolos de emergencia y demoras en el reporte del incidente, todas atribuibles a Metrogas.
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