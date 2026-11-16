Motosierra a la mesa del trabajador: el consumo de carne ya está en su menor nivel en más de 20 años

Detrás de la menor oferta hay un problema que se arrastra desde hace varios años. Las adversidades climáticas redujeron las existencias de ganado disponible para faena y el ciclo ganadero ingresó en una etapa de retención de hembras, una fase en la que los productores conservan animales para recomponer sus rodeos y que limita la cantidad de cabezas destinadas a la producción de carne.

En octubre se faenaron 1,064 millones de cabezas en 346 establecimientos habilitados. Se trató del registro más bajo para ese mes desde 2016 y representó una caída del 11,6% frente a octubre del año pasado.

La reducción fue particularmente marcada entre las hembras. Por séptimo mes consecutivo, la caída interanual de su faena superó a la de los machos: las vaquillonas registraron un desplome del 26,1%, mientras que la faena de vacas retrocedió 4,5%.

En los primeros diez meses del año, 375 establecimientos procesaron 10,24 millones de cabezas, 1,16 millones menos que en el mismo período de 2025. De acuerdo con los registros históricos, el nivel de actividad se ubicó en el puesto 32 entre los últimos 47 años.

El precio de la carne

A pesar de la contracción de la oferta, los precios de la carne vacuna prácticamente no registraron aumentos durante octubre. Según el relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el área metropolitana, los cortes subieron en promedio apenas 0,1% respecto de septiembre, frente a una inflación general del 2,2% informada por el Indec.

Luis Caputo con Javier Milei

En los primeros diez meses de 2026, la carne acumuló un incremento del 15,7%, por debajo de la inflación general, que superó el 26% hasta octubre. Sin embargo, en la comparación interanual, los cortes vacunos registraron una suba promedio del 44,5% frente a octubre de 2025.

El comportamiento de los precios fue dispar según el corte. El lomo encabezó los aumentos mensuales, con un alza del 2,4%, seguido por la carnaza común (1,5%) y la bola de lomo (0,9%). En cambio, el peceto bajó 2,3%, el roast beef y el matambre retrocedieron 1% cada uno y el asado cayó 0,7%.

La moderación de los precios de la carne vacuna también modificó la relación con otras proteínas. En octubre, el pollo fresco aumentó 0,2%, mientras que el pechito de cerdo no registró variaciones respecto del mes anterior.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, el pollo subió 22% y el cerdo, 14%. En la comparación interanual, los incrementos fueron del 30,4% y del 27%, respectivamente, por debajo del aumento registrado por la carne vacuna.

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