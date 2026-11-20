patentes terminadas en 2: febrero

patentes terminadas en 3: marzo

patentes terminadas en 4: abril

patentes terminadas en 5: mayo

patentes terminadas en 6: junio

patentes terminadas en 7: julio

patentes terminadas en 8: agosto

patentes terminadas en 9: septiembre

patentes terminadas en 0: octubre

patentes terminadas en 1: noviembre

Requisitos, documentación y elementos obligatorios que pide la Ciudad

Los conductores deben reunir la documentación necesaria y asegurarse de que el vehículo tenga los elementos de seguridad exigidos. Según el listado, para iniciar el trámite se solicita:

DNI vigente del conductor

del conductor licencia de conducir vigente

seguro del vehículo al día

cédula verde o documentación correspondiente al motovehículo

cédula azul cuando se presenta un tercero, según corresponda

título de propiedad del vehículo

constancia de pago de la reserva del turno

correo electrónico válido para recibir la confirmación y la documentación del trámite

El rodado debe presentarse con matafuegos, balizas y botiquín de emergencias dentro del habitáculo. También se controla que los cinturones de seguridad funcionen correctamente.

La revisión contempla distintos componentes mecánicos y de seguridad. Entre ellos se encuentran el sistema de frenos, la dirección, las luces, los neumáticos, la suspensión y las condiciones generales de funcionamiento. También se evalúan las emisiones contaminantes.

Para reservar una fecha, el conductor debe ingresar al sitio oficial de la Ciudad y completar los datos solicitados. Luego puede seleccionar una de las plantas disponibles, elegir día y horario y abonar la Boleta Única Inteligente (BUI).

Qué pasa si se vence el plazo y circulo sin la VTV al día

Circular con la verificación vencida puede derivar en una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. La obligación no desaparece por haber solicitado un turno para una fecha posterior: hasta completar el procedimiento, el vehículo continúa sin tener la documentación técnica vigente.

Según el artículo 6.1.12 de la Ley 451, circular sin haber realizado la verificación cuando corresponde o con el certificado vencido se sanciona con 400 unidades fijas (UF). Con el valor de $1.173,08 por UF vigente en noviembre de 2026, la infracción equivale a $469.232.

La misma normativa establece una sanción de 100 UF para quienes circulen sin portar el certificado de verificación, aunque lo tengan realizado y vigente. En ese caso, el importe de referencia es de $117.308.

Hay una diferencia importante entre ambas situaciones: no es lo mismo tener la inspección aprobada y no llevar el comprobante que circular con el trámite vencido. Cada conducta tiene una sanción específica. Si el plazo ya pasó, el conductor puede ingresar al sistema oficial y solicitar un turno para el mes siguiente. Sacar una cita no elimina la posibilidad de recibir una multa si circula antes de completar la revisión.