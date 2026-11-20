Verificación Técnica Vehicular: qué patentes deben realizar la renovación durante noviembre 2026
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.
Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.
Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.
Los vehículos que deben hacer la verificación este mes
El cronograma de la Ciudad de Buenos Aires distribuye las inspecciones durante diez meses del año. Para determinar cuándo corresponde realizarla, se debe observar el último número de la chapa patente, independientemente del modelo o la marca del vehículo.
En noviembre de 2026, el turno corresponde a los dominios terminados en 1. La obligación alcanza a autos y motovehículos particulares radicados en CABA que ya deban cumplir con la revisión según su antigüedad, kilometraje y fecha de vencimiento. El esquema anual se organiza de la siguiente manera:
- patentes terminadas en 2: febrero
- patentes terminadas en 3: marzo
- patentes terminadas en 4: abril
- patentes terminadas en 5: mayo
- patentes terminadas en 6: junio
- patentes terminadas en 7: julio
- patentes terminadas en 8: agosto
- patentes terminadas en 9: septiembre
- patentes terminadas en 0: octubre
- patentes terminadas en 1: noviembre
Requisitos, documentación y elementos obligatorios que pide la Ciudad
Los conductores deben reunir la documentación necesaria y asegurarse de que el vehículo tenga los elementos de seguridad exigidos. Según el listado, para iniciar el trámite se solicita:
- DNI vigente del conductor
- licencia de conducir vigente
- seguro del vehículo al día
- cédula verde o documentación correspondiente al motovehículo
- cédula azul cuando se presenta un tercero, según corresponda
- título de propiedad del vehículo
- constancia de pago de la reserva del turno
- correo electrónico válido para recibir la confirmación y la documentación del trámite
El rodado debe presentarse con matafuegos, balizas y botiquín de emergencias dentro del habitáculo. También se controla que los cinturones de seguridad funcionen correctamente.
La revisión contempla distintos componentes mecánicos y de seguridad. Entre ellos se encuentran el sistema de frenos, la dirección, las luces, los neumáticos, la suspensión y las condiciones generales de funcionamiento. También se evalúan las emisiones contaminantes.
Para reservar una fecha, el conductor debe ingresar al sitio oficial de la Ciudad y completar los datos solicitados. Luego puede seleccionar una de las plantas disponibles, elegir día y horario y abonar la Boleta Única Inteligente (BUI).
Qué pasa si se vence el plazo y circulo sin la VTV al día
Circular con la verificación vencida puede derivar en una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. La obligación no desaparece por haber solicitado un turno para una fecha posterior: hasta completar el procedimiento, el vehículo continúa sin tener la documentación técnica vigente.
Según el artículo 6.1.12 de la Ley 451, circular sin haber realizado la verificación cuando corresponde o con el certificado vencido se sanciona con 400 unidades fijas (UF). Con el valor de $1.173,08 por UF vigente en noviembre de 2026, la infracción equivale a $469.232.
La misma normativa establece una sanción de 100 UF para quienes circulen sin portar el certificado de verificación, aunque lo tengan realizado y vigente. En ese caso, el importe de referencia es de $117.308.
Hay una diferencia importante entre ambas situaciones: no es lo mismo tener la inspección aprobada y no llevar el comprobante que circular con el trámite vencido. Cada conducta tiene una sanción específica. Si el plazo ya pasó, el conductor puede ingresar al sistema oficial y solicitar un turno para el mes siguiente. Sacar una cita no elimina la posibilidad de recibir una multa si circula antes de completar la revisión.
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