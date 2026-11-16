La reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito a través del Decreto 779/95 fija las condiciones que deben cumplir todos los autos y camionetas de uso mixto(categorías M1 y N1) para circular legalmente por el país. Entre los puntos fiscalizados en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), está el estado y funcionamiento del limpiaparabrisas.