El Gobierno avala el Decreto 779/95 y los autos deben tener así el limpiaparabrisas para evitar multas
El Anexo D de la normativa vigente establece requisitos estrictos sobre el barrido, las velocidades y el estado de las escobillas en autos y camionetas.
La reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito a través del Decreto 779/95 fija las condiciones que deben cumplir todos los autos y camionetas de uso mixto(categorías M1 y N1) para circular legalmente por el país. Entre los puntos fiscalizados en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), está el estado y funcionamiento del limpiaparabrisas.
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Cómo deben funcionar las escobillas de los autos y el sistema según el Decreto 779/95
De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo D de la normativa —bajo la órbita de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial—, el limpiaparabrisas debe garantizar condiciones mínimas de visibilidad mediante el barrido efectivo de la superficie externa del cristal. Para estar en regla, el equipo debe cumplir con las siguientes exigencias:
- Dos velocidades obligatorias: El sistema tiene que contar como mínimo con dos frecuencias de funcionamiento. Con el parabrisas mojado, la velocidad principal debe alcanzar al menos 45 ciclos por minuto continuos, mientras que la secundaria debe ubicarse entre los 20 y 55 ciclos por minuto, manteniendo siempre una diferencia superior a los 15 ciclos entre ambas.
- Cobertura y área de barrido: Las escobillas deben limpiar entre el 80%, 94% y 99% de las áreas críticas del campo visual del conductor (denominadas regiones A, B y C según el ancho del vehículo), sin dejar zonas muertas, globos o filamentos de agua que obstruyan la visión.
- Estado del elemento limpiador: La goma de la escobilla no debe presentar agrietamientos por envejecimiento ni desgaste excesivo, asegurando el limpieza de al menos el 75% del patrón de barrido efectivo tras cientos de miles de ciclos de uso.
- Brazos antirreflejo y accesibilidad: Tanto los brazos como las escobillas deben poseer acabados superficiales con bajo brillo especular (no superior a 40 unidades) para evitar encandilamientos en el campo visual, y su comando interior debe estar ubicado de forma rápidamente accesible para quien maneja.
Circular bajo condiciones climáticas adversas con el sistema inoperativo, con una sola velocidad funcionando o con escobillas resecas que impidan ver con claridad constituye una falta grave de seguridad vial, habilitando a los agentes de tránsito a labrar actas de infracción, retener el vehículo o suspender preventivamente la habilitación para conducir.
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