La CGT anunció un paro general antes de fin de año: cese de actividades de 2 o 3 horas por turno
La CGT retomará su plan de lucha contra el Gobierno nacional con una protesta simultánea en todos los sectores que no será pasible de conciliación obligatoria.
La Confederación General del Trabajo (CGT) definió una protesta contra el Gobierno de Javier Milei al resolver un cese de actividades de 2 o 3 horas por turno en todo el país antes de fin de año. La medida de fuerza retomará el plan de lucha iniciado en julio en suspenso por la visita del Papa León XIV.
Cómo será el cese de actividades y por qué no podrá dictarse la conciliación
Según confirmaron fuentes de la conducción de Azopardo al portal InfoGremiales, el formato elegido busca garantizar la adhesión masiva de los trabajadores sin que el Poder Ejecutivo pueda frenar la protesta por la vía administrativa:
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Alcance simultáneo en todos los sectores: la interrupción de tareas abarcará a todas las actividades productivas y de servicios en forma coordinada, tras lo cual los empleados retomarán sus puestos habituales.
Sin conciliación obligatoria: desde la central sindical remarcaron que, al tratarse de un cese parcial de entre dos y tres horas y no de una huelga tradicional de 24 horas, "no se va a poder conciliar", convirtiéndose en una advertencia directa ante la falta de respuestas oficiales a los reclamos acumulados.
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El plan de lucha y la próxima marcha por las obras sociales de la CGT
La nueva medida se suma a las movilizaciones realizadas en los últimos meses junto a jubilados y estudiantes en defensa de la industria nacional y contra el endeudamiento de las familias trabajadoras.
En ese marco, la CGT anticipó que la próxima semana llevará adelante una movilización hacia la Superintendencia de Servicios de Salud para visibilizar la crisis financiera que atraviesan las obras sociales sindicales, una problemática que impacta tanto en los afiliados como en la creciente saturación del sistema público de salud.
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