En ese período, el propietario deberá realizar las mejoras solicitadas y solicitar un turno para reverificar el automóvil. Este segundo control se realiza de manera gratuita, siempre que se respete el plazo establecido.

Además, eiste una alternativa para quienes puedan resolver el inconveniente el mismo día de la inspección original. Si el conductor consigue solucionar el defecto en esa jornada, podrá solicitar una nueva revisión en la misma planta, sin necesidad de sacar otro turno ni pagar nuevamente el trámite.

En cambio, si transcurren los 60 días hábiles sin que el vehículo vuelva a la planta para completar la verificación, el propietario deberá abonar la tarifa completa y realizar nuevamente el procedimiento.

Qué elementos se controlan en la VTV de CABA

Los puntos que revisan los técnicos son: