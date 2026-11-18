Rechazan la VTV en vehículos que no lleven este elemento obligatorio en el habitáculo
Las personas se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los vehículos en circulación, ya que certifica que se encuentran en condiciones seguras para transitar. Este control se realiza en centros habilitados y evalúa el estado de diferentes componentes del coche, como frenos, luces y neumáticos, entre otros.
Su objetivo principal es prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial, aunque muchas veces el rechazo de este trámite no es consecuencia de fallas mecánicas, sino en la ausencia de elementos básicos exigidos para poder aprobarla. En caso de transitar sin la VTV, el conductor se expone a elevadas multas y duras sanciones.
VTV en CABA: por qué pueden rechazar los autos que no tengan matafuegos
La Verificación Técnica Vehicular de CABA incluye un apartado específico de seguridad y emergencia, en el que se controla que los vehículos cuenten con cinturones de seguridad, apoyacabezas en los asientos delanteros y traseros, matafuegos y balizas.
Por este motivo, los conductores deben asegurarse de llevar el extintor correspondiente dentro del automóvil antes de presentarse a la inspección, ya que su ausencia constituye un incumplimiento de los elementos de seguridad contemplados en los controles oficiales.
Qué pasa si rechazan la VTV en CABA por no tener matafuegos
El Gobierno porteño establece un plazo de 60 días hábiles para solucionar los defectos detectados y volver a presentarse en la misma planta.
En ese período, el propietario deberá realizar las mejoras solicitadas y solicitar un turno para reverificar el automóvil. Este segundo control se realiza de manera gratuita, siempre que se respete el plazo establecido.
Además, eiste una alternativa para quienes puedan resolver el inconveniente el mismo día de la inspección original. Si el conductor consigue solucionar el defecto en esa jornada, podrá solicitar una nueva revisión en la misma planta, sin necesidad de sacar otro turno ni pagar nuevamente el trámite.
En cambio, si transcurren los 60 días hábiles sin que el vehículo vuelva a la planta para completar la verificación, el propietario deberá abonar la tarifa completa y realizar nuevamente el procedimiento.
Qué elementos se controlan en la VTV de CABA
Los puntos que revisan los técnicos son:
- Emisión de gases: se controla la cantidad de gases y humo que expulsa el vehículo.
- Emisión de ruidos: se verifica el nivel de ruido del sistema de escape.
- Sistema de dirección y tren delantero: se revisan la caja de dirección, ruedas, rótulas y extremos de dirección.
- Sistema de frenos: se comprueba la eficacia de los frenos de servicio y del freno de mano.
- Sistema de suspensión: se inspeccionan amortiguadores, elásticos y parrilla de suspensión.
- Chasis: se controlan el estado del chasis, los paragolpes, el parabrisas y los limpiaparabrisas.
- Neumáticos: se verifica el dibujo de las cubiertas y el estado de las llantas.
- Luces: se comprueba que estén en buen estado y que no falte ninguna.
- Seguridad y emergencia: se revisan los cinturones de seguridad, apoyacabezas de los asientos delanteros y traseros, matafuegos y balizas.
- Documentación del vehículo: se controla la documentación correspondiente al automóvil.
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