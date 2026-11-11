Verificación Técnica Vehicular en Buenos Aires: cuáles son las tarifas actualizadas y los vehículos exentos
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.
Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.
Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.
Qué vehículos están obligados a hacer la VTV y cuáles están exentos o tienen descuentos
Los precios ya actualizados de la VTV muestran un incremento de 17,6%. Esto se debe a que el trámite está atado a los salarios del sector y, según el sistema vigente, la tarifa básica de la verificación debe equivaler al 7% del sueldo de un operario de categoría 1. Dicho salario quedó fijado en $1.630.085,67 para el período de abril a junio de este año, y a partir de esa cifra las concesionarias pidieron elevar los montos.
De esta manera, así quedaron los valores (incluyendo IVA) según el tipo de vehículo, el tamaño y el peso:
Vehículos
- Hasta 2.500 kilos: $114.105,99
- Más de 2.500 kilos: $205.390,78
Motovehículos
- De más de 55cc y hasta 200cc: $45.642,40
- De más de 200cc y hasta 600cc: $68.463,59
- De más de 600cc: $91.284,79
Remolques, semiremolques y acoplados
- Hasta 2.500 kilos: $68.463,59
- Más de 2.500 kilos: $102.695,39
Se debe cumplir obligatoriamente con el trámite en los siguientes casos:
- Autos y otros vehículos livianos radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses).
- Motos inscriptas en la Provincia que hayan cumplido 1 año desde su patentamiento (12 meses).
Por otro lado, el Gobierno bonaerense precisó que existen determinados grupos que están exentos del pago de la VTV. Entre ellos se encuentran:
- Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos.
- Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.
Además, en estos casos se contempla una importante bonificación:
- Vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.
- Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.
- Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.
Cómo se paga la VTV
El pago se realiza de forma anticipada desde la web al momento de solicitar el turno, utilizando tarjeta de débito, crédito o código QR. Algunas plantas cuentan con sistema híbrido y también permiten abonar directamente en el lugar. Antes de sacar turno, se recomienda verificar la modalidad de pago.
Si una planta figura con sistema de prepago, el turno debe abonarse obligatoriamente desde la web antes de asistir. En estos casos, no es posible pagar el mismo día, por lo que si no se completa el pago previamente, el turno no queda confirmado.
Cuándo hay que se hacer la VTV
- Patente terminada en 0: octubre
- Patente terminada en 1: noviembre
- Patente terminada en 2: febrero
- Patente terminada en 3: marzo
- Patente terminada en 4: abril
- Patente terminada en 5: mayo
- Patente terminada en 6: junio
- Patente terminada en 7: julio
- Patente terminada en 8: agosto
- Patente terminada en 9: septiembre
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