Verificación Técnica Vehicular en Buenos Aires: cuáles son las tarifas actualizadas y los vehículos exentos

Vehículos

Hasta 2.500 kilos: $114.105,99

Más de 2.500 kilos: $205.390,78

Motovehículos

De más de 55cc y hasta 200cc: $45.642,40

De más de 200cc y hasta 600cc: $68.463,59

De más de 600cc: $91.284,79

Remolques, semiremolques y acoplados

Hasta 2.500 kilos: $68.463,59

Más de 2.500 kilos: $102.695,39

Se debe cumplir obligatoriamente con el trámite en los siguientes casos:

Autos y otros vehículos livianos radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses).

radicados en la Provincia que hayan cumplido los (24 meses). Motos inscriptas en la Provincia que hayan cumplido 1 año desde su patentamiento (12 meses).

Por otro lado, el Gobierno bonaerense precisó que existen determinados grupos que están exentos del pago de la VTV. Entre ellos se encuentran:

Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos .

pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, sean provinciales y/o municipales, y los especiales de . Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.

Además, en estos casos se contempla una importante bonificación:

Vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.

radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría. Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa. Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

Cómo se paga la VTV

El pago se realiza de forma anticipada desde la web al momento de solicitar el turno, utilizando tarjeta de débito, crédito o código QR. Algunas plantas cuentan con sistema híbrido y también permiten abonar directamente en el lugar. Antes de sacar turno, se recomienda verificar la modalidad de pago.

Si una planta figura con sistema de prepago, el turno debe abonarse obligatoriamente desde la web antes de asistir. En estos casos, no es posible pagar el mismo día, por lo que si no se completa el pago previamente, el turno no queda confirmado.

Cuándo hay que se hacer la VTV