Se terminó la VTV para algunos autos: qué conductores ya no necesitarán hacer la verificación
Este trámite es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los autos que no tienen que hacer la VTV
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la VTV es obligatoria para vehículos con más de tres años desde su patentación o que superen los 60.000 kilómetros.
Asimismo, quedan exentos del pago, pero no del trámite, los siguientes grupos:
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos que no superen el haber mínimo y que posean un vehículo que no pague el impuesto a la radicación.
- Personas con discapacidad que tengan vehículos con o sin adaptaciones. Si se posee más de un vehículo, el beneficio aplicará solo a uno.
Los automovilistas que no deben hacer el pago de la VTV
Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa que le permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la Verificación Técnica Vehicular.
- Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.
- Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.
- Discapacitados no titulares del vehículo, aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.
