VTV: la lista de vehículos que ya no tienen que hacer el trámite
Cada conductor tiene la obligación de realizar esta inspección para asegurar un correcto funcionamiento en la carretera. Los detalles en la nota.
Una conducción segura y eficiente no solo mejora la comodidad de los ocupantes del coche, sino que también reduce la probabilidad de accidentes. Por este motivo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los tantos trámites que debe tener cada conductor para no sufrir consecuencias económicas graves.
A la hora de la inspección, que se realiza en talleres autorizados, se revisa el correcto funcionamiento de los frenos, luces y neumáticos. Si bien este trámite es obligatorio en todo el territorio nacional, existe un puñado de coches que no debe pasar por este revisión.
Cuando un vehículo pasa por la VTV puede tener tres resultados: si está en buenas condiciones recibe la aprobación para circular; si presenta fallas leves, el trámite se aprueba, pero queda asentada la observación; y si detectan defectos graves, la verificación se rechaza, lo que obliga al dueño solucionar los problemas antes de volver a presentarse.
El listado de vehículos eximidos
Algunos vehículos quedan eximidos de realizar la VTV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según su tipo y antigüedad. Los autos 0km no necesitan hacerla durante los primeros tres años desde el patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros, mientras que las motocicletas nuevas están exentas durante su primer año de uso.
Los motivos para la suspensión del trámite
Además, ciertos grupos de personas pueden acceder a la exención del pago de la VTV. Esto incluye a jubilados, pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo y que cuenten con vehículos de menor valor, así como a personas con discapacidad, ya sea que sean propietarias del vehículo o familiares directos, tutores o convivientes.
De esta forma, aunque la VTV es un requisito obligatorio para la mayoría de los conductores, existen situaciones específicas en las que no es necesario realizarla ni abonar el costo correspondiente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.
