El eje en la gestión local de la seguridad

Durante el anuncio, la jefa comunal enmarcó la actualización dentro de una estrategia de inversión sostenida frente a la situación delictiva en la provincia de Buenos Aires.

"Nosotros todos los recursos que tenemos los vamos a invertir en seguridad. Cada recurso disponible va a estar al servicio de la seguridad de los vecinos. Esta incorporación de cámaras no es una medida aislada, es parte de nuestro plan integral de seguridad. Incorporar tecnología previene delitos y hace que podamos atrapar delincuentes. Hoy la seguridad de Vicente López la garantizamos desde el municipio, y no desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires", indicó la intendenta.

Con esta actualización, el distrito refuerza la supervisión operativa y optimiza el respaldo tanto para el personal que cumple funciones en la calle como para los habitantes de la ciudad.