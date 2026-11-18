Vicente López sumó cámaras inteligentes en todas sus patrullas para monitorear operativos en tiempo real
El municipio incorporó 80 cámaras con analíticas inteligentes en sus móviles de patrulla para supervisar operativos desde ESCUDO y prevenir delitos.
El municipio de Vicente López incorporó un nuevo sistema tecnológico destinado a fortalecer las tareas de prevención y el control de los operativos de seguridad en sus barrios.
La medida consiste en la instalación de 80 cámaras con analíticas inteligentes en la totalidad de los móviles de patrulla que circulan por el distrito, permitiendo la transmisión de imágenes en vivo hacia el centro de monitoreo ESCUDO.
La presentación oficial estuvo a cargo de la intendenta Soledad Martínez, quien detalló el funcionamiento dual de los dispositivos: "Estamos incorporando cámaras en todas las patrullas de Vicente López, las últimas en todas las camionetas que circulan por todos los barrios. Son cámaras internas y externas en cada una de las patrullas. Eso nos permite, hacia adentro, poder monitorear, controlar y darle también tranquilidad a los agentes que están dentro de la patrulla. Y las cámaras hacia afuera permiten que en tiempo real podamos hacer seguimiento del patrullaje que hacen nuestros agentes o de algún tipo de operativo de seguridad".
Analíticas inteligentes y un salto de calidad respecto al sistema anterior
A diferencia de la tecnología previa, que carecía de visualización en vivo y obligaba a realizar búsquedas manuales sobre las grabaciones almacenadas, la nueva infraestructura permite supervisar simultáneamente lo que sucede dentro y fuera de cada vehículo.
Entre sus funciones destacadas, el equipamiento cuenta con analíticas capaces de generar alertas automáticas ante situaciones específicas, tales como detectar si un agente se queda dormido, fuma o utiliza el teléfono celular mientras conduce. Además, la transmisión en directo facilita la identificación inmediata de riesgos y genera registros gráficos utilizables como evidencia judicial.
El eje en la gestión local de la seguridad
Durante el anuncio, la jefa comunal enmarcó la actualización dentro de una estrategia de inversión sostenida frente a la situación delictiva en la provincia de Buenos Aires.
"Nosotros todos los recursos que tenemos los vamos a invertir en seguridad. Cada recurso disponible va a estar al servicio de la seguridad de los vecinos. Esta incorporación de cámaras no es una medida aislada, es parte de nuestro plan integral de seguridad. Incorporar tecnología previene delitos y hace que podamos atrapar delincuentes. Hoy la seguridad de Vicente López la garantizamos desde el municipio, y no desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires", indicó la intendenta.
Con esta actualización, el distrito refuerza la supervisión operativa y optimiza el respaldo tanto para el personal que cumple funciones en la calle como para los habitantes de la ciudad.
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