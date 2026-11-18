Consultado sobre su situación financiera actual, el hombre explicó que sus ingresos previsionales resultan insuficientes para afrontar los gastos cotidianos, motivo por el cual se ve obligado a buscar trabajos informales a pesar de su edad. "La jubilación en realidad es poco lo que me paga, 560 mil. Pero de vez en cuando hago alguna changa para seguir adelante", relató.