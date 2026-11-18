El crudo relato de un jubilado en el Congreso: "Cocino una vez por día y como tres o cuatro días lo mismo"
Contó que percibe $560.000, realiza changas para comprar comida y cuestionó la indiferencia hacia los adultos mayores: “Yo no soy mendigo”.
En el marco de una nueva movilización de jubilados frente al Congreso Nacional, el testimonio de un adulto mayor volvió a poner en primer plano las dificultades económicas que atraviesa el sector para cubrir sus necesidades básicas y llegar a fin de mes.
Consultado sobre su situación financiera actual, el hombre explicó que sus ingresos previsionales resultan insuficientes para afrontar los gastos cotidianos, motivo por el cual se ve obligado a buscar trabajos informales a pesar de su edad. "La jubilación en realidad es poco lo que me paga, 560 mil. Pero de vez en cuando hago alguna changa para seguir adelante", relató.
Lejos de reclamar lujos, el jubilado subrayó que su principal preocupación pasa estrictamente por poder alimentarse todos los días, una situación que le genera una profunda angustia emocional. "Yo no pretendo grandes cosas. Te voy a explicar: es para que me alcance el dinero para la comida. A veces me siento muy mal", confesó frente al micrófono.
La angustia por la situación social y el reclamo de dignidad
Durante su declaración, el hombre también cuestionó la mirada estigmatizante que, según percibe, recae sobre los adultos mayores en medio de la crisis económica, y expresó su dolor al observar la realidad de quienes atraviesan situaciones aún más extremas.
"La gente debe pensar que uno como jubilado es una porquería. Yo no soy mendigo. No soy mendigo, pero veo otra gente que vive en la calle y me duele mucho a mí", sostuvo con visible conmoción.
Finalmente, resumió las restricciones diarias a las que debe someterse para estirar el presupuesto destinado a la alimentación: "Cocino una sola vez por día, una vez por día y como tres, cuatro días lo mismo. ¿A vos te parece?", concluyó.
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