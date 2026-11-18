Masacre de Barracas: condenaron a prisión perpetua a Justo Barrientos por el triple femicidio
El Tribunal Oral N°5 halló culpable al hombre de 69 años por el ataque en el que asesinó a tres mujeres e hirió de gravedad a una cuarta en mayo de 2024.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos, de 69 años, al hallarlo penalmente responsable de la denominada masacre de Barracas, en la que asesinó a tres mujeres y provocó quemaduras de gravedad a una cuarta víctima motivado por el odio hacia su orientación sexual.
La sentencia fue dictada por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, quienes encontraron al acusado culpable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común.
Las víctimas fatales del ataque cometido el 5 de mayo de 2024 fueron Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro. En tanto, el tribunal también lo condenó por el homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del brutal episodio ocurrido en un hotel familiar del barrio porteño.
Las últimas palabras y los plazos de la sentencia
La jornada decisiva del juicio oral había comenzado a las 9:00 de la mañana con la instancia de réplicas entre las partes. Antes de que los magistrados pasaran a deliberar para dictar el veredicto, Barrientos hizo uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras frente al tribunal y volvió a ratificar su inocencia.
De acuerdo con lo informado tras la lectura del fallo, los integrantes del Tribunal Oral N°5 darán a conocer los fundamentos completos de la sentencia el próximo viernes 19 de febrero de 2027.
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