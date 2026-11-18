Las últimas palabras y los plazos de la sentencia

La jornada decisiva del juicio oral había comenzado a las 9:00 de la mañana con la instancia de réplicas entre las partes. Antes de que los magistrados pasaran a deliberar para dictar el veredicto, Barrientos hizo uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras frente al tribunal y volvió a ratificar su inocencia.