"Parece el cuento de Caperucita": los audios y chats que prueban que Del Río les mentía a sus padres

"Parece el cuento de Caperucita" o "no podemos irnos a otra semana", fueron algunos de los reclamos que el padre le realizó al hijo en los días previos al crimen, cuando advertía que la mudanza se demoraba.

Sin embargo, fuentes judiciales revelaron a Télam que los fiscales de Vicente López a cargo de la causa, Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, ya confirmaron que nadie de la mudadora "Verga Hermanos", mencionada por el imputado, ni de la embajada de Tailandia, se contactó con las víctimas o con el hoy detenido, en relación a hacer una mudanza.

Los siguientes son los chats de WhatsApp extraídos del celular de la víctima José Enrique Del Río (JEDR) con su hijo Martín Del Río (MDR), a quien sus padres le decían "Pati". En uno de los audios también se escucha de fondo a la otra víctima, María Mercedes Alonso (MMA):

-10 de agosto:

10.03 - JEDR (texto): Buen día ¿cómo viene la mano?

18.08 - MDR (audio): Pa, ahí hablé con la de Verga (Hermanos, la mudadora), me dijo que hoy no pudieron hacer mucho porque estaban con todo este despelote del viaje, que igual embalaron algunas cosas y eso y que mañana a las 2 de la tarde están ahí de vuelta a ver si ya podemos liquidar.

18.09 - JEDR (audio) Bue, qué vas a hacer… Esperemos que terminen mañana. Porque si no, parece el cuento de Caperucita esto.

18.10 - MDR (audio): Dale pa. Ahí me junté con el gordo Rubén, le expliqué todo lo que hicimos, toda la historieta. Sí, sí, sí… Dicen que hoy estaban con todo el despelote ese y bueno, a ver si ya mañana lo podemos liquidar. ¿Qué te iba a decir? Eh… bueno todo bien también con el gordo, estoy saliendo de Almagro.

18.11 - JEDR (audio): Che Pati, acá hablamos con mami, ¿tenés el montacargas mañana?

-11 de agosto:

09.49 - JEDR (texto): PATI ayer no me contestaste. ¿Tienen el montacargas? ¿Hoy pagan? ¿Entregan el contrato y las llaves? CONTESTÁ.

-16 de agosto:

8.53 - JEDR (texto): En cuanto tengas las llaves avísame. Esta semana tiene hoy, jueves y viernes. No podemos irnos a otra semana. Cualquier excusa armá una reunión para hoy. No me voy a pelear. Pero no tenemos más problemas de ellos que tolerar. BESOS.

-18 de agosto:

9.44 - JEDR (audio): Pati, estamos prontos, cuando nos avises vamos. Yo sé que es temprano…

MMA: O si nos pasa a buscar…

JEDR: ¿O nos pasás a buscar? No sé, avisanos, te mando un beso.

14.29: - JEDR (texto) Pati, ¿novedades?

14.30 - MDR (texto): En un rato te aviso.

15.17 - JEDR (texto): ¿Qué pasa?

15.23 - JEDR (texto): Pati estos versos de esta gente son los que hacen mal. Si es necesario voy con vos a la embajada.

15.25 - MDR (texto): Esperame que está todo perfecto. Salgo de acá y te llamo

15.25 - JEDR (texto): Ok.

17.41 - MDR (texto): Ya te llamo.

-24 de agosto: El día del doble crimen hay varios mensajes entre Martín Del Río y sus padres, pero horas antes del hecho. Fuentes judiciales explicaron que a las 16.49 es la última llamada que el acusado le hace a su padre y dura pocos segundos. El celular dejó de tener actividad y quedó encendido por la zona de Núñez (donde Del Río hijo estacionó su camioneta) en una ventana horaria que va desde las 16.52 y las 19.20 (horario en el que se ve al sospechoso encapuchado filmado ir y volver caminando de la escena).

Algunos de esos mensajes previos a ese horario, enviados por el acusado, son estos:

MDR (Audio) ¿Qué hacés, ma? Estoy totalmente disfónico. Me acaba de llamar hace un ratito que están saliendo con el camión en un rato, que estaban descargando el camión. Ahí me avisa justo cuando salen y te aviso. No te hagas problema, en un ratito seguramente están, pero recién me acaba de avisar eso.

MDR (audio) ¿Qué hacés, má?, ahí me acaba de avisar que les va a descargar el camión ahí en la embajada, de un montón de cajas y de cosas y de ahí después va para casa. O sea estará un poquito más tarde, más después del mediodía. Ahora me va a ir avisando. Yo me voy a ir a pagar lo de Ganancias, estoy acá en el centro, yendo a pagar Ganancias y Bienes Personales.

MDR (audio) ¿Qué hacés papuchi? Todavía nada, sé que siguieron embalando, pero no pude hablar con ninguno de los dos todavía. Pero bueno, sé que estuvieron embalando. Ahora ni bien me confirmen te aviso.

MDR (audio) ¡Qué hacés papauchi! Estoy en camino.