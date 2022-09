Giro en la causa por el doble crimen de Vicente López: habló la empleada doméstica liberada

La mujer, que aún sigue imputada en la causa como “partícipe necesaria” del doble homicidio agravado, fue liberada ayer por el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, a pedido de su defensa.

"Para ella la causa no está cerrada, es una libertad temporaria, sigue investigada, aún no fue sobreseída", dijo esta mañana el abogado de la mujer, Hugo López Carribero.

testimonio nina

"Nina", quien recordó que trabajó 12 años con las víctimas y que conocía al hijo ahora detenido, ya que frecuentaba la vivienda de sus padres, afirmó: "Soy inocente, no sospecho de nadie, no voy a acusar a nadie, es muy feo acusar al prójimo, muy feo"

"Cuando pasaba me saludaba, me palmeaba la espalda, hacía alguna broma, eso nada más", describió la empleada.

Al ser consultada sobre la declaración de Martín del Río, quien la involucró en el doble crimen, dijo que "es todo mentira" y que "él sabrá por qué" la acusó.

Sobre el día en que encontró asesinados a José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72), el 25 de agosto pasado, "Nina" dijo que se desesperó y lo primero que atinó a hacer fue llamar a los hijos de las víctimas.

"Hay que estar en ese momento en mi lugar, me agarró una desesperación que no sabía para dónde correr, lo primero que se me ocurrió fue llamar a sus hijos", relató.

La empleada recordó que ambos hijos fueron a la casa tras su llamado y que "Martín lloró un ratito y se calmó". Sobre el otro hijo de la pareja, Diego del Río, Nina dijo que no tenía relación ya que "muy rara vez" iba a la casa de los padres.