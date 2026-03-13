VIDEO: así fue la feroz persecución y choque en Wilde
Un conductor intentó escapar de la policía durante casi 20 minutos, pero terminó detenido e internado. Varios policías también resultaron heridos.
Una feroz persecución policial que se extendió durante casi veinte minutos culminó con un impresionante choque, un conductor detenido y varios efectivos heridos. El hecho tuvo como escenario distintas calles de Wilde y Bernal. Investigan las causas por las cuales el hombre escapó de la policía.
Todo comenzó cuando efectivos de la Comisaría Quinta de Wilde, que realizaban tareas de prevención, advirtieron la presencia de un hombre que circulaba temerosamente, a gran velocidad y pasando semáforos en rojo a bordo de un Fiat Cronos negro. Al intentar identificarlo en la intersección de Friuli y Camino General Belgrano, los agentes le ordenaron que detuviera la marcha.
Sin embargo, el conductor ignoró la orden policial y aceleró para escapar, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras. De inmediato se sumaron patrulleros de distintas dependencias para colaborar con el seguimiento del vehículo.
Así fue la persecución en Wilde
La fuga se extendió durante aproximadamente veinte minutos y obligó a desplegar varios móviles policiales de la zona. En medio del operativo, cuando el sospechoso circulaba por Bernal Oeste, se produjo el primer choque: mientras participaban de la persecución, un móvil del Comando de Patrullas de Avellaneda impactó contra otro de Quilmes en la calle 175, entre Los Andes y Chaco.
Como consecuencia del impacto, varios policías resultaron heridos con golpes y lesiones. Uno de los efectivos fue trasladado al Hospital Perón de Avellaneda, mientras que otros fueron derivados al Hospital Iriarte de Quilmes. Todos presentaban politraumatismos, aunque se encontraban fuera de peligro y en observación médica mientras se les realizaban estudios.
La fuga terminó con otro choque y un patrullero volcado
A pesar del accidente, la persecución continuó. Minutos después, el conductor volvió a protagonizar un nuevo choque. En la intersección de la avenida Coronel Lynch y Raposo, el vehículo impactó contra un móvil de la Fuerza Barrial de Aproximación de Avellaneda.
El fuerte golpe provocó que el patrullero terminara volcado. Además, el auto del sospechoso también chocó contra el Renault Sandero de un vecino del lugar que estaba estacionado en el lugar.
Tras el impacto final, varios policías resultaron heridos: un agente fue trasladado nuevamente al Hospital Perón con politraumatismos y contusiones, mientras que otro fue derivado al Hospital Iriarte con golpes y una herida cortante en el rostro. Ambos permanecían internados en observación, pero fuera de peligro.
El conductor, identificado como L. K. M. J., también sufrió golpes y fracturas producto del choque, por lo que fue llevado a un hospital donde quedó internado bajo custodia policial.
La principal hipótesis
Durante la requisa a su auto, no se encontraron elementos de interés y se determinó que el vehículo no tenía pedido de secuestro ni impedimentos legales.
Por estas horas, los investigadores intentan determinar las causas por las cuales el hombre escapó de la policía, dado que no contaba con antecedentes. Si bien se descartó que el conductor viniera de cometer un robo, analizan la posibilidad de que sí haya cometido algún tipo de ilícito previo y que haya descartado algún elemento de interés durante su huida.
De todos modos, la fiscal de la UFI Nº 3 de Avellaneda dispuso la aprehensión del conductor por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones culposas, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario