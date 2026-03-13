VIDEO: así fue la feroz persecución y choque en Wilde

La fuga terminó con otro choque y un patrullero volcado

persecucion y choque en wilde

A pesar del accidente, la persecución continuó. Minutos después, el conductor volvió a protagonizar un nuevo choque. En la intersección de la avenida Coronel Lynch y Raposo, el vehículo impactó contra un móvil de la Fuerza Barrial de Aproximación de Avellaneda.

El fuerte golpe provocó que el patrullero terminara volcado. Además, el auto del sospechoso también chocó contra el Renault Sandero de un vecino del lugar que estaba estacionado en el lugar.

Tras el impacto final, varios policías resultaron heridos: un agente fue trasladado nuevamente al Hospital Perón con politraumatismos y contusiones, mientras que otro fue derivado al Hospital Iriarte con golpes y una herida cortante en el rostro. Ambos permanecían internados en observación, pero fuera de peligro.

El conductor, identificado como L. K. M. J., también sufrió golpes y fracturas producto del choque, por lo que fue llevado a un hospital donde quedó internado bajo custodia policial.

La principal hipótesis

Durante la requisa a su auto, no se encontraron elementos de interés y se determinó que el vehículo no tenía pedido de secuestro ni impedimentos legales.

Por estas horas, los investigadores intentan determinar las causas por las cuales el hombre escapó de la policía, dado que no contaba con antecedentes. Si bien se descartó que el conductor viniera de cometer un robo, analizan la posibilidad de que sí haya cometido algún tipo de ilícito previo y que haya descartado algún elemento de interés durante su huida.

De todos modos, la fiscal de la UFI Nº 3 de Avellaneda dispuso la aprehensión del conductor por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones culposas, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.