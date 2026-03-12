Alerta por fuertes tormentas para este viernes: qué provincias están afectadas por el anuncio del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un cierre de semana laboral muy complicado en cuanto a lo climático. ¿Cuáles son las cuatro provincias advertidas?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un reporte de alerta meteorológica ante la previsión de tormentas de variada intensidad. Según el organismo, rigen una alerta amarilla que afectará a cuatro provincias argentinas durante toda la jornada del viernes. Se espera que las condiciones se agraven en áreas urbanas y rurales por igual.
Ante este escenario, las autoridades sugieren limitar la circulación y mantenerse alerta a las recomendaciones de los organismos de seguridad.
Alerta amarilla por tormentas para este viernes
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes 13 de marzo son Mendoza, San Luis, La Pampa y Río Negro.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
