La doble moral de Manuel Adorni y Milei: para los trabajadaores de Aerolíneas Argentinas no hay costo marginal

Aquí es donde la defensa económica de Javier Milei choca de frente con la realidad de su propio relato. Si el Presidente argumenta que llevar a la esposa de Adorni en el avión presidencial tuvo un "costo marginal cero" porque la nave ya iba a viajar de todas formas y el asiento sobraba, esa es exactamente la misma premisa matemática bajo la cual operaban los pasajes "sublo" de los trabajadores aeronáuticos.

Para el Gobierno, cuando un trabajador de Aerolíneas Argentinas ocupaba un asiento que de otra forma volaría vacío, generaba un gasto multimillonario al Estado. Pero cuando la esposa del jefe de Gabinete ocupa un lugar libre en el avión presidencial para ir a pasear a Nueva York, el costo desaparece por arte de magia.