La doble moral de Manuel Adorni y Milei: para los trabajadaores de Aerolíneas Argentinas no hay costo marginal
El Gobierno justificó los vuelos de la esposa de Manuel Adorni hablando de costo marginal cero, pero criticó los pasajes sujetos a espacio de Aerolíneas.
La controversia por los lujos presidenciales expuso una fuerte contradicción oficial. Mientras el mandatario defendió los vuelos VIP de la esposa de Manuel Adorni alegando un nulo costo marginal, el oficialismo prohibió todos los pasajes de los aeronáuticos que funcionaban exactamente bajo la misma lógica de ocupar asientos vacíos.
IMPORTANTE: La excusa de Manuel Adorni por incluir a su esposa en la comitiva oficial a Nueva York: "Me estoy deslomando"
Repudio a los dichos de Manuel Adorni
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) fue la primera en advertir esta brutal diferencia de criterios. A través de un duro comunicado, repudiaron al jefe de Gabinete recordando que durante el 2024 se dedicó a acusar a los trabajadores de utilizar los recursos del Estado para su propio beneficio. "Hoy nos enteramos que Manuel Adorni viajó a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial, sin ningún motivo laboral, más que acompañarlo porque era su deseo", denunció el gremio, calificando la actitud como un acto de profundo cinismo y desprecio hacia la clase trabajadora.
La casta y los pasajes "sublo" en Aerolíneas Argentinas
Para entender la doble vara del Gobierno, es necesario repasar qué fue lo que se le recortó a los empleados aéreos. En noviembre de 2024, el propio Adorni celebró en sus redes el fin de los "privilegios de la casta aeronáutica", festejando la eliminación de los pasajes vacacionales gratuitos para familiares y jubilados. En ese momento, el funcionario aseguró que estos beneficios le costaban a todos los argentinos cerca de 20 mil millones de pesos al año.
Sin embargo, en la industria de la aviación, estos pasajes son conocidos como "sublo" (del inglés Subject to load, es decir, sujetos a carga). Lejos de ser un pasaje asegurado, las condiciones establecían claramente que estos boletos vacacionales eran otorgados "sujeto a espacio". Esto significa que los empleados y sus familiares viajaban estrictamente en lista de espera y solo podían subir a la aeronave si había asientos vacíos disponibles al momento de cerrar el embarque.
Aquí es donde la defensa económica de Javier Milei choca de frente con la realidad de su propio relato. Si el Presidente argumenta que llevar a la esposa de Adorni en el avión presidencial tuvo un "costo marginal cero" porque la nave ya iba a viajar de todas formas y el asiento sobraba, esa es exactamente la misma premisa matemática bajo la cual operaban los pasajes "sublo" de los trabajadores aeronáuticos.
Para el Gobierno, cuando un trabajador de Aerolíneas Argentinas ocupaba un asiento que de otra forma volaría vacío, generaba un gasto multimillonario al Estado. Pero cuando la esposa del jefe de Gabinete ocupa un lugar libre en el avión presidencial para ir a pasear a Nueva York, el costo desaparece por arte de magia.
