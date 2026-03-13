Balearon a un estudiante de 13 años en Bariloche: hay dos detenidos

Testigos indicaron que varias personas que pasaban por el lugar se acercaron para ayudar al menor y dar aviso a la comisaría, que se ubica a solo 500 metros del lugar del hecho.

En tanto, peritos de Criminalística se hicieron presentes en el lugar para recabar una serie de evidencias, entre ellas, varias vainas servidas que fueron encontradas sobre el asfalto.

Tras la recolección de pruebas, sumado al testimonio del joven y de otros testigos, quienes brindaron datos certeros sobre el vehículo en el que se desplazaban los atacantes, los efectivos lograron dar con dos sospechosos.

Según informó la Policía de Río Negro, las dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el enfrentamiento armado ocurrido el jueves y quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la fiscal jefa Betiana Cendón y la agente fiscal Silvia Paolini se hicieron presentes en el lugar del hecho para coordinar la tarea de la policía y de los peritos. Por estas horas, los investigadores intentan establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades de los dos detenidos.