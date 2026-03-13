Balearon a un estudiante de 13 años en Bariloche: hay dos detenidos
El adolescente salía del colegio y recibió un disparo en el abdomen durante un presunto enfrentamiento entre bandas.
Un estudiante de 13 años resultó herido tras recibir un disparo en el abdomen durante un presunto enfrentamiento entre bandas en Bariloche. El menor tuvo que ser operado de urgencia y en las últimas horas la policía detuvo a dos sospechosos.
El dramático episodio ocurrió el jueves por la tarde, alrededor de las 18, cuando la víctima acababa de salir del colegio y caminaba por la avenida de los Pioneros de regreso a su casa. En esas circunstancias, fue alcanzado por una bala que impactó en su abdomen.
De inmediato fue trasladado al hospital Ramón Carrillo, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y permanece internado a la espera de su evolución. Según informaron medios locales, llegó consciente al centro de salud y su estado de salud es estable luego de la cirugía.
Las primeras informaciones indican que el hecho se habría producido durante un presunto enfrentamiento entre bandas rivales.
Minutos después del episodio, un joven se presentó en la Comisaría 27 y relató que circulaba con su camioneta Amarok por la avenida de los Pioneros cuando, a la altura del kilómetro 6, individuos le dispararon desde otro vehículo que se desplazaba en sentido contrario. La hipótesis preliminar sugiere que el adolescente fue alcanzado por uno de esos proyectiles.
Testigos indicaron que varias personas que pasaban por el lugar se acercaron para ayudar al menor y dar aviso a la comisaría, que se ubica a solo 500 metros del lugar del hecho.
En tanto, peritos de Criminalística se hicieron presentes en el lugar para recabar una serie de evidencias, entre ellas, varias vainas servidas que fueron encontradas sobre el asfalto.
Tras la recolección de pruebas, sumado al testimonio del joven y de otros testigos, quienes brindaron datos certeros sobre el vehículo en el que se desplazaban los atacantes, los efectivos lograron dar con dos sospechosos.
Según informó la Policía de Río Negro, las dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el enfrentamiento armado ocurrido el jueves y quedaron a disposición de la Justicia.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la fiscal jefa Betiana Cendón y la agente fiscal Silvia Paolini se hicieron presentes en el lugar del hecho para coordinar la tarea de la policía y de los peritos. Por estas horas, los investigadores intentan establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades de los dos detenidos.
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