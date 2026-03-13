Persecución y choque dejó a varios policías heridos en Wilde
Ocurrió en la esquina de Raposo y Coronel Lynch cuando otro móvil policial interceptó al sospechoso, quien está herido al igual que dos agentes.
Un intenso operativo policial que incluyó una persecución de aproximadamente 20 minutos terminó con un hombre detenido, varios policías heridos y al menos tres móviles policiales involucrados en choques en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense.
El incidente se inició cuando el automovilista, que sería un docente y conducía un Fiat Cronos negro, huyó de la Policía Bonaerense luego de eludir varios controles de tránsito en Wilde. La secuencia se inició en el momento que los efectivos policiales detectaron que el automóvil circulaba en zigzag e intentaron detenerlo, por evidentes signos de alcoholemia. Y emprendió la huida en dirección a Quilmes.
Durante la persecución se sumaron móviles policiales de diferentes dependencias para intentar interceptar el vehículo. En medio del operativo, al llegar a la zona de Bernal Oeste, dos patrulleros que participaban del seguimiento colisionaron entre sí, lo que dejó a varios efectivos con politraumatismos. Los agentes fueron trasladados a hospitales de Avellaneda y Quilmes, donde quedaron en observación, todos fuera de peligro.
La persecución continuó hasta que, en otro punto de Avellaneda, el conductor del vehículo en fuga impactó contra un móvil policial, provocando el vuelco del patrullero. En la misma maniobra también chocó contra un auto que se encontraba estacionado.
Como consecuencia del violento episodio, dos policías más resultaron heridos, uno con contusiones y otro con una herida cortante en el rostro. Ambos fueron trasladados a centros de salud de la zona y permanecen fuera de peligro.
Por otro lado, el sospechoso que conducía el automóvil en fuga también resultó herido y permanece detenido. Hasta el momento, la policía no confirmó si existía un delito previo al inicio de la persecución, aunque descartó que el conductor viniera de cometer un robo.
Fuentes policiales indicaron que al requisar el vehículo no se encontraron elementos de interés, y tras consultar los sistemas informáticos no registraba impedimentos legales ni el rodado ni el conductor.
La fiscalía de turno dispuso la aprehensión del sospechoso por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones culposas, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho.
