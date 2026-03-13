Persecución y choque dejó a varios policías heridos en Wilde

La persecución continuó hasta que, en otro punto de Avellaneda, el conductor del vehículo en fuga impactó contra un móvil policial, provocando el vuelco del patrullero. En la misma maniobra también chocó contra un auto que se encontraba estacionado.

Como consecuencia del violento episodio, dos policías más resultaron heridos, uno con contusiones y otro con una herida cortante en el rostro. Ambos fueron trasladados a centros de salud de la zona y permanecen fuera de peligro.

Por otro lado, el sospechoso que conducía el automóvil en fuga también resultó herido y permanece detenido. Hasta el momento, la policía no confirmó si existía un delito previo al inicio de la persecución, aunque descartó que el conductor viniera de cometer un robo.

Fuentes policiales indicaron que al requisar el vehículo no se encontraron elementos de interés, y tras consultar los sistemas informáticos no registraba impedimentos legales ni el rodado ni el conductor.

La fiscalía de turno dispuso la aprehensión del sospechoso por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones culposas, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho.