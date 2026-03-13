Tragedia en la Panamericana: un camión embistió y mató a un motociclista

La escena fue preservada y los dos vehículos involucrados permanecen aún sobre la carretera. Así como también el cuerpo de la víctima, que falleció en el acto a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas. El conductor del camión, en tanto, quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias de rigor, entre ellas el control de alcoholemia y estudios toxicológicos.

Tras el accidente, se implementaron desvíos parciales y reducción de carriles mientras trabajaban los peritos de la Policía Científica. Las autoridades viales recomendaron a los conductores evitar la zona, utilizar vías alternativas y circular con extrema precaución para minimizar el riesgo de nuevos incidentes secundarios producto de las frenadas bruscas y maniobras repentinas.

En la misma autovía, pero en sentido a la Capital Federal, el tránsito también experimenta una marcha intensa, ya que el cierre parcial genera embotellamientos en la zona de Escobar.

En tanto, las autoridades recordaron la importancia de que motociclistas y conductores en general utilicen siempre los elementos de seguridad obligatorios, mantengan la distancia prudencial con otros vehículos y eviten maniobras riesgosas.