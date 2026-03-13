Tragedia en la Panamericana: un camión embistió y mató a un motociclista
El accidente ocurrió en el kilómetro 30 del Acceso Norte, sentido a Provincia, a la altura de la Ruta Provincial 197.
Un motociclista murió este viernes tras un violento choque con un camión sobre la autopista Panamericana, a la altura de la Ruta 197, en el kilómetro 30 mano hacia la Provincia de Buenos Aires. El siniestro obligó a restringir el tránsito en la zona y generó importantes demoras para quienes se desplazaban por uno de los principales accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Personal de Seguridad Vial de AUSOL permanece en la zona, donde aún se encuentra la motocicleta involucrada en el choque. El cadáver quedó tendido en la vía asfáltica, sobre uno de los ingresos.
Según las primeras observaciones, el motociclista habría intentado incorporarse a la autopista por la rama de ingreso sin advertir al camión que venía circulando, lo que derivó en el impacto fatal.
La escena fue preservada y los dos vehículos involucrados permanecen aún sobre la carretera. Así como también el cuerpo de la víctima, que falleció en el acto a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas. El conductor del camión, en tanto, quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias de rigor, entre ellas el control de alcoholemia y estudios toxicológicos.
Tras el accidente, se implementaron desvíos parciales y reducción de carriles mientras trabajaban los peritos de la Policía Científica. Las autoridades viales recomendaron a los conductores evitar la zona, utilizar vías alternativas y circular con extrema precaución para minimizar el riesgo de nuevos incidentes secundarios producto de las frenadas bruscas y maniobras repentinas.
En la misma autovía, pero en sentido a la Capital Federal, el tránsito también experimenta una marcha intensa, ya que el cierre parcial genera embotellamientos en la zona de Escobar.
En tanto, las autoridades recordaron la importancia de que motociclistas y conductores en general utilicen siempre los elementos de seguridad obligatorios, mantengan la distancia prudencial con otros vehículos y eviten maniobras riesgosas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario