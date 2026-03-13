El Gobierno cambió el recorrido de dos líneas de colectivos del AMBA y fusionó otras dos: cuáles son

Para los usuarios que viajen dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) pasó a costar $681,85 si se abona con una tarjeta SUBE registrada, mientras que la tarifa salta a $1.084,14 para quienes utilicen una SUBE sin registrar. En la Provincia de Buenos Aires, ese mismo tramo inicial tiene un valor de $832,57 con registro y de $1.323,79 sin él.

Por su parte, los beneficiarios de la tarifa social (jubilados, titulares de AUH y personal de casas particulares) mantienen un descuento del 55%, dejando el pasaje mínimo en CABA a $306,83.