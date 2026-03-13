El Gobierno cambió el recorrido de dos líneas de colectivos del AMBA y fusionó otras dos: cuáles son
El Gobierno modificó los trayectos de varias líneas de colectivos en el AMBA para mejorar el servicio. Además, rige el nuevo cuadro tarifario de marzo.
La Secretaría de Transporte Nacional implementó nuevas modificaciones operativas en los trayectos de varias líneas de colectivos que circulan diariamente en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires. El objetivo principal de la medida es optimizar recorridos, reducir superposiciones, reforzar la demanda y agilizar conexiones.
Esta reorganización involucra principalmente a las unidades operadas por la empresa El Puente S.A.T. y busca garantizar una mayor eficiencia en el flujo de pasajeros del territorio metropolitano.
Líneas de colectivos afectadas en el AMBA
Las modificaciones oficiales alcanzan a los recorridos y frecuencias de las líneas 32, 75, 128 y 158. A continuación, el detalle de los cambios estructurales:
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Fusión de la Línea 32 y 75: Ambas se integran en una única línea 32 con base en Remedios de Escalada. El ex ramal A de la 75 abandona su inicio en Retiro para comenzar en Plaza Miserere (Once), mientras que el ramal B de la 75 queda completamente suprimido. Además, se suma un "Recorrido C" que conecta Remedios de Escalada directamente con la estación Hospitales de la Línea H del subte.
Línea 128: Incorpora un nuevo trayecto fraccionado (Recorrido B) que unirá Plaza Italia con Nueva Pompeya, operando con una frecuencia de 5 a 7 minutos para reforzar el servicio en el sur de la ciudad durante las horas pico.
Línea 158: Extiende su trayecto habitual desde Pompeya hasta Parque Patricios, logrando alcanzar también la estación Hospitales de la Línea H del subte para garantizar la conectividad.
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Actualización del cuadro tarifario
A la par de los cambios en los recorridos, comenzó a regir el nuevo incremento tarifario estipulado para el mes de marzo en los medios de jurisdicción nacional.
Para los usuarios que viajen dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) pasó a costar $681,85 si se abona con una tarjeta SUBE registrada, mientras que la tarifa salta a $1.084,14 para quienes utilicen una SUBE sin registrar. En la Provincia de Buenos Aires, ese mismo tramo inicial tiene un valor de $832,57 con registro y de $1.323,79 sin él.
Por su parte, los beneficiarios de la tarifa social (jubilados, titulares de AUH y personal de casas particulares) mantienen un descuento del 55%, dejando el pasaje mínimo en CABA a $306,83.
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