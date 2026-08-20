Video: así le robaron al empresario Ariel Diwan mientras almorzaba en una pizzería de Castelar

En la publicación del video, agregó: “Así vivimos en Morón, tierra de nadie”.

“Veo que un tipo se agacha cerca de mí a atarse los cordones. Y de repente vino otro, se me tiró encima y me arrancó la cadenita”, relató Diwan en diálogo con Primera Plana.

Como consecuencia del violento tirón, al empresario le rompieron la remera. “Se fueron en una moto chiquita”, explicó Diwan.