Video: así le robaron al empresario Ariel Diwan mientras almorzaba en una pizzería de Castelar
El referente de La Libertad Avanza en Morón sufrió un arrebato a plena luz del día en el centro de la localidad.
Ariel Diwan vivió un robo dramático en una pizzería de Castelar. El productor teatral, que ahora se dedica a la política y al rubro inmobiliario, estaba almorzando cuando fue sorprendido por dos jóvenes que andaban en moto.
El asalto fue registrado por las cámaras de seguridad del local. En el video se ve a Diwan sentado junto a un acompañante en una mesa sobre la vereda del local gastronómico, ubicado en la esquina de avenida Rivadavia y la peatonal Martín Irigoyen, en pleno centro de Castelar.
Mientras el empresario conversaba, un ladrón vestido con un buzo gris se aproximó por detrás. En la escena también aparecen un transeúnte y un mozo que levantaba objetos de la mesa contigua. Cuando ambos pasaban, el delincuente simuló agacharse para atarse los cordones. Inmediatamente después, se abalanzó sobre Diwan para arrebatarle la cadena de oro que llevaba al cuello.
El asaltante salió corriendo ante la reacción del empresario y su acompañante, quienes intentaron perseguirlo. Finalmente, huyó en moto junto a un cómplice.
Tras el asalto, Diwan publicó un video en Instagram donde contó lo sucedido. “Estoy cansado. La semana pasada me robaron el teléfono en 25 de Mayo y Almirante Brown. Doce del mediodía, acá estoy comiendo en Noi, Castelar, y me acaban de manotear la cadena de oro dos pibitos en moto. A ver si hacen algo. Tengo las pelotas llenas ya. Son un desastre, todos los días un quilombo nuevo”, expresó ofuscado.
En la publicación del video, agregó: “Así vivimos en Morón, tierra de nadie”.
“Veo que un tipo se agacha cerca de mí a atarse los cordones. Y de repente vino otro, se me tiró encima y me arrancó la cadenita”, relató Diwan en diálogo con Primera Plana.
Como consecuencia del violento tirón, al empresario le rompieron la remera. “Se fueron en una moto chiquita”, explicó Diwan.
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