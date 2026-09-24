El Gobierno cierra dos estaciones y el Tren Sarmiento circulará entre Once y Castelar por una entendible razón
Trenes Argentinos confirmó que el servicio del Tren Sarmiento estará limitado este domingo por obras de infraestructura. Conocé qué tramo no funcionará.
Como parte de la Emergencia Ferroviaria nacional, la empresa estatal anunció que la línea de Tren Sarmiento funcionará con un recorrido reducido durante este fin de semana. La medida afectará directamente a miles de pasajeros que utilizan habitualmente el ramal para trasladarse hacia la zona oeste.
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Qué tramo de la Línea Sarmiento estará cerrado y por qué
De acuerdo al comunicado oficial emitido por Trenes Argentinos, el próximo domingo 27 de septiembre el ramal Once-Moreno prestará un servicio limitado y las formaciones circularán de manera exclusiva entre las estaciones Once y Castelar.
Esta restricción temporal obedece a una renovación integral del señalamiento que llevará adelante Trenes Argentinos Infraestructura en el sector comprendido entre Morón y Moreno. Las tareas específicas de esta etapa incluyen el recambio completo del cableado de señalización y de los circuitos de vía entre San Antonio de Padua y Merlo.
Desde la operadora ferroviaria explicaron que, por estrictas cuestiones de seguridad operacional, es indispensable que los trenes no circulen por la zona mientras los operarios técnicos realizan la intervención sobre el tendido eléctrico y las vías.
Cuándo se reanuda el recorrido habitual
Las obras programadas tienen como objetivo final incrementar significativamente los niveles de seguridad en la circulación diaria de los trenes. Sin embargo, desde la empresa aclararon que los trabajos podrían ser suspendidos en caso de que las condiciones climáticas resulten desfavorables durante la jornada dominical.
Si las tareas se desarrollan según el cronograma estipulado, el servicio completo del tren retomará sus frecuencias habituales entre las cabeceras de Once y Moreno a partir del lunes 28 de septiembre. Los pasajeros pueden consultar el estado de la red en tiempo real a través de la aplicación oficial de Trenes Argentinos o en el portal web del Gobierno.
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