El Gobierno cierra dos estaciones y el Tren Sarmiento circulará entre Once y Castelar por una entendible razón

Cuándo se reanuda el recorrido habitual

Las obras programadas tienen como objetivo final incrementar significativamente los niveles de seguridad en la circulación diaria de los trenes. Sin embargo, desde la empresa aclararon que los trabajos podrían ser suspendidos en caso de que las condiciones climáticas resulten desfavorables durante la jornada dominical.

Si las tareas se desarrollan según el cronograma estipulado, el servicio completo del tren retomará sus frecuencias habituales entre las cabeceras de Once y Moreno a partir del lunes 28 de septiembre. Los pasajeros pueden consultar el estado de la red en tiempo real a través de la aplicación oficial de Trenes Argentinos o en el portal web del Gobierno.