Pity Álvarez fue trasladado a un centro psiquiátrico de Castelar

Además, Goerner dispuso que se deberán designar a los peritos y la pericia deberá realizarse en los próximos cinco días. De cumplirse el cronograma previsto, habrá novedades sobre el proceso judicial durante octubre.

"Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre se informaría sobre qué va a pasar con el juicio", informaron sobre los tiempos previstos para conocer la decisión.

La causa por la que está acusado Pity Álvarez

La acusación contra el cantante se remonta al 12 de julio de 2018. Según sostiene la investigación, Álvarez asesinó de cuatro disparos a Cristian Díaz en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano.

Luego del hecho, siempre de acuerdo con la acusación, el músico escapó del lugar, descartó el revólver en una alcantarilla y posteriormente se dirigió al boliche Pinar de Rocha, situado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Tiempo después, el artista se entregó ante la Policía y, frente a los medios que se encontraban en el lugar, se refirió a lo ocurrido.

"Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", expresó Pity Álvarez en aquel momento.

Actualmente, el intérprete de 54 años se encuentra imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión. La continuidad del juicio dependerá ahora de los resultados de las nuevas evaluaciones dispuestas por la Justicia.