Video: brutal robo piraña a una familia en Parque Patricios

En el video se observa el momento en el que la familia se disponía a ingresar a la vivienda cuando cuatro delincuentes bajaron de una camioneta Volkswagen Amarok azul oscuro y los amenazaron a punta de pistola.

“¡Dame las llaves del auto!”, le exigió uno de los ladrones al hombre mientras que otros tres delincuentes agarraron a la mujer para robarle todas sus pertenencias y la tiraron al suelo.

En el video se escuchan los gritos de terror del nene de diez años, que comenzó a correr en dirección a la casa desesperadamente mientras sostenía a su perrito de la correa.

robo parque patricios

En tanto Ester, dueña de la casa, empezó a pedir ayuda aterrorizada al ver las agresiones a su hija, su yerno y su nieto. “Mi hija no quería entregar las cosas y la tiraron al piso. Decí que no entraron, porque si pasaba eso nos mataban a todos”, expresó Ester esta mañana, en diálogo con el canal de noticias A24.

Tras varios forcejeos, los atacantes lograron quitarles las pertenencias a las víctimas. Según indicaron fuentes policiales, se robaron dinero y celulares.

“Me mataban a mi hija, y eso me volvió loca. No tenía nada para pegarles un garrotazo. Porque la verdad estoy enloquecida. Estoy medicada, tengo problemas cardíacos, mi marido también, somos personas grandes”, indicó la mujer.

En tanto, expuso la situación de inseguridad que se vive a diario: “No se puede vivir más así. No te dejan tranquilo, no sos dueño de salir a dar una vuelta con tu nieto, ni salir a tomar un café nosotros dos. Vamos a hacer los mandados y volvemos con miedo”.

La camioneta era robada y estaba en Villa Zavaleta

Tras concretar el robo, los delincuentes se escaparon en la misma 4x4 en dirección a la avenida Amancio Alcorta.

La camioneta había sido reportada como robada un día antes del robo en Parque Patricios.

En la geolocalización del teléfono celular de la dueña de la 4x4 figuraba que la última ubicación de la camioneta había sido en la Villa 21-24-NHT Zavaleta.