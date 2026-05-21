Estuvo cuatro años preso, salió y robó una carnicería en Parque Avellaneda

Las cámaras de seguridad del local registraron el hecho. Allí se puede ver a los dos hombres ingresando a la carnicería y luego amenazando con un arma de fuego a su dueño para robarle una cadena de oro, un anillo, dinero y mercadería.

La pesquisa comenzó a partir de la intervención dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. Agentes de la División Investigaciones Comunales 9 iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, y así lograron establecer que los autores del robo se habían fugado en un Chevrolet Onix sin patente visible. El análisis de imágenes privadas, además, permitió reconstruir el trayecto del vehículo, que fue localizado en la vía pública.

Tras informar los avances al juzgado, el 3 de marzo se ordenó un allanamiento en una vivienda de Miralla al 2200, también en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue detenido un hombre de 31 años y se secuestró una pistola Bersa calibre 22, municiones, un teléfono celular, el Chevrolet Onix y ropas usadas el día del robo.

Luego, la investigación continuó para dar con el segundo sospechoso. A partir de chequeos en redes sociales y vínculos familiares del primer detenido, los investigadores establecieron que el otro imputado sería el hermanastro de la pareja del primer acusado.

Con esa información, el 14 de abril se realizó un segundo allanamiento en La Rioja al 100, en El Jagüel, partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde fue detenido un hombre de 26 años y se secuestró una camiseta deportiva usada el día del hecho, y un teléfono celular.

Se corroboró además que uno de ellos contaba con antecedentes por robo en 2021 y encubrimiento en 2022, y que había terminado de cumplir a principios de año una condena de cuatro años de prisión por "robo agravado por el uso de arma de fuego".

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, que dispuso las medidas judiciales, las detenciones de los imputados y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.