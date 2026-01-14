Alfa iniciará acciones legales contra Matías Alé tras ser despedido de la obra: "No lo puedo dejar pasar"
Tras quedar desvinculado, el ex Gran Hermano mantuvo un diálogo con Juan Etchegoyen y anunció su decisión de llevar al actor a la Justicia.
Walter "Alfa" Santiago volvió a desatar la polémica tras su abrupta salida de Asia Caliente, obra en Mar del Plata encabezada por Matías Alé. El ex Gran Hermano quedó fuera del elenco en plena temporada de verano, desatando una ola de rumores y declaraciones contradictorias sobre las verdaderas razones de su desvinculación.
La noticia se conoció a través de las redes sociales, cuando la periodista Pilar Smith reveló el conflicto en su cuenta de X. “Se pudrió. Echaron a Alfa de la obra de Matías Alé. Ahora el ex GH está reunido con sus abogados para iniciar acciones legales”, escribió.
Ante esto, Alfa no se quedó callado y, en una entrevista con Juan Etchegoyen, aseguró que llevará a Matías Alé a la Justicia: "Yo te cuento. Otra cosa que dijo Matías Alé, 'nosotros vamos a cumplir todo contractualmente'. ¿Vos viste algún contrato? Yo no tengo ningún contrato", comenzó indicando, furioso.
"Yo le dije a Matías, Matías tenemos que hacer el contrato. Matías me dijo, no está la sociedad todavía, cuando la tengan lo hacemos. Listo, bueno, fenómeno, vamos para adelante. 'Tenés que venir a ensayar', dale, vamos para adelante. Yo estuve cuatro meses ensayando. 'Tenés que llegar el 26 a Mar del Plata'. Llegué con el auto cargado, me fui a ensayar. Con el auto cargado, no es mentira. Recién después vine al departamento", continuó revelando.
Y añadió: "Habíamos quedado que yo iba a tener un departamento de entrada el primer día. No es que es un regalo de maná del cielo, gracias Matías Alé. Le digo, mira Matías, yo tengo un departamento que está lejos del centro, que está bueno y no es caro. Está en Libertad y España. Él vino a verlo y parece que no era caro. Entonces le combino este departamento que los que están en el centro, en pleno Rivadavia, que son carísimos".
Seguidamente, agregó, visiblemente ofuscado: "Matías dijo que ayer hubo gente que fue y dijo 'ahora que no está el viejo choto, venga'. Yo tengo un montón de gente que ayer me dijo 'Alfita, veníamos a ver la obra, como vos no estás, no entramos".
En torno a la acusación hacia el actor, dijo: "Eso lo maneja todo el abogado. Yo ya tengo un abogado que es especialista en espectáculos, que es de acá de Mar del Plata, ya estuve con él. Hoy no tuve tiempo porque se hacía, ya te digo, la ceremonia de 'Mar del Plata levanta el telón', pero voy mañana a la mañana, le firmo todo, porque no puedo dejarla pasar por una cuestión de dignidad", sostuvo.
Finalmente, el ex Gran Hermano sostuvo que Alé dijo "mentiras" y sumó: "Yo vine acá, y Matías Alé me dice 'yo te dije que eran diez días de prueba'. ¿Vos te movilizás a Mar del Plata con ropa para tres meses, dejás un montón de oportunidades de laburo, dejás de hacer tu vida por una prueba de diez días? Estamos todos locos".
