Alfa iniciará acciones legales contra Matías Alé tras ser despedido de la obra: "No lo puedo dejar pasar"

Seguidamente, agregó, visiblemente ofuscado: "Matías dijo que ayer hubo gente que fue y dijo 'ahora que no está el viejo choto, venga'. Yo tengo un montón de gente que ayer me dijo 'Alfita, veníamos a ver la obra, como vos no estás, no entramos".

En torno a la acusación hacia el actor, dijo: "Eso lo maneja todo el abogado. Yo ya tengo un abogado que es especialista en espectáculos, que es de acá de Mar del Plata, ya estuve con él. Hoy no tuve tiempo porque se hacía, ya te digo, la ceremonia de 'Mar del Plata levanta el telón', pero voy mañana a la mañana, le firmo todo, porque no puedo dejarla pasar por una cuestión de dignidad", sostuvo.

Finalmente, el ex Gran Hermano sostuvo que Alé dijo "mentiras" y sumó: "Yo vine acá, y Matías Alé me dice 'yo te dije que eran diez días de prueba'. ¿Vos te movilizás a Mar del Plata con ropa para tres meses, dejás un montón de oportunidades de laburo, dejás de hacer tu vida por una prueba de diez días? Estamos todos locos".

alfa con juan etchegoyen