Le robaron a una jubilada de 91 años y se fueron a comprar facturas: los videos que los delataron

El seguimiento no terminó allí. A través de los videos de las cámaras municipales, los investigadores rastrearon el recorrido de la camioneta y detectaron un insólito episodio: apenas dos horas después del brutal robo a la jubilada, los sospechosos fueron a una panadería para comprar facturas.

Brutal robo a una jubilada en Boulogne: quiénes son los detenidos

Las cámaras del comercio resultaron clave para la causa, ya que captaron imágenes más nítidas de los rostros de los delincuentes, lo que permitió avanzar en la identificación.

Gracias a los lectores de patentes de otros municipios, la camioneta fue encontrada en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El 11 de diciembre, tras un breve seguimiento, la Policía interceptó el vehículo y detuvo a uno de los sospechosos, Marcial Federico Prieto, de 46 años.

robo abuela panaderia

El delincuente tenía antecedentes por robos. En el auto encontraron guantes de lana de color negro, una gorra, celulares y constataron que la camioneta tenía pedido de secuestro solicitado por la justicia de Avellaneda desde el 11 de agosto de 2023.

Tras la detención de Prieto, se llevó a cabo un allanamiento en la calle San Martín al 1300, del partido de Merlo, donde encontraron relojes, joyas y la ropa utilizada durante el asalto. También secuestraron un revólver .38 Special que había sido robado el 26 de octubre de 2022.

Sin embargo, restaba la detención del segundo delincuente. Los investigadores lograron identificarlo como Bruno Adrián Jorge Luis Monzón, de 37 años, con domicilio en Mar del Plata. Finalmente, fue detenido en los últimos días en el cruce de avenida Luro y Dean Funes.