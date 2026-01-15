Le robaron a una jubilada de 91 años y se fueron a comprar facturas: los videos que los delataron
Los dos delincuentes fueron detenidos tras dos meses de intensa búsqueda. Uno se había fugado a Mar del Plata.
La investigación por un violento robo a una jubilada de 91 años en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro, tuvo un giro clave en las últimas horas. Videos de cámaras de seguridad delataron a los dos sospechosos quienes, luego del asalto, se fueron a comprar facturas.
Todo comenzó en la madrugada del 22 de noviembre en una vivienda ubicada sobre la calle Carlos Gardel al 2000. Allí, dos hombres armados violentaron las rejas de un galpón, ingresaron por una ventana y sorprendieron a la víctima mientras dormía.
Tras reducirla, permanecieron en la casa durante casi dos horas y se llevaron 22.000 dólares, relojes de oro y diversas joyas. La víctima, una jubilada de 91 años, resultó ilesa y pudo dar aviso a la Policía cuando los delincuentes se fueron con el botín.
Desde ese momento, la Departamental de San Isidro de la Policía Bonaerense, bajo la supervisión de la fiscal Paula Hertrich, inició una investigación por robo agravado.
El primer avance surgió del análisis de las cámaras de seguridad de la zona en la que ocurrió el robo. Mediante las imágenes, se logró determinar que los dos delincuentes escaparon de la casa a bordo de una camioneta Peugeot 5008 que había sido robada en 2023.
El seguimiento no terminó allí. A través de los videos de las cámaras municipales, los investigadores rastrearon el recorrido de la camioneta y detectaron un insólito episodio: apenas dos horas después del brutal robo a la jubilada, los sospechosos fueron a una panadería para comprar facturas.
Brutal robo a una jubilada en Boulogne: quiénes son los detenidos
Las cámaras del comercio resultaron clave para la causa, ya que captaron imágenes más nítidas de los rostros de los delincuentes, lo que permitió avanzar en la identificación.
Gracias a los lectores de patentes de otros municipios, la camioneta fue encontrada en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El 11 de diciembre, tras un breve seguimiento, la Policía interceptó el vehículo y detuvo a uno de los sospechosos, Marcial Federico Prieto, de 46 años.
El delincuente tenía antecedentes por robos. En el auto encontraron guantes de lana de color negro, una gorra, celulares y constataron que la camioneta tenía pedido de secuestro solicitado por la justicia de Avellaneda desde el 11 de agosto de 2023.
Tras la detención de Prieto, se llevó a cabo un allanamiento en la calle San Martín al 1300, del partido de Merlo, donde encontraron relojes, joyas y la ropa utilizada durante el asalto. También secuestraron un revólver .38 Special que había sido robado el 26 de octubre de 2022.
Sin embargo, restaba la detención del segundo delincuente. Los investigadores lograron identificarlo como Bruno Adrián Jorge Luis Monzón, de 37 años, con domicilio en Mar del Plata. Finalmente, fue detenido en los últimos días en el cruce de avenida Luro y Dean Funes.
