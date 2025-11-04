Santiago del Estero: intentaron asaltar a una jubilada y terminaron chocando contra un poste de luz

Fiesta trágica en Gualeguaychú: lo echaron por borracho, volvió con un arma y mató a un invitado

Una celebración de cumpleaños terminó en tragedia en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Durante la madrugada del domingo, un joven de 29 años, identificado como Hernán Morales, fue expulsado de su propia fiesta por estar alcoholizado y generar disturbios. Minutos después, regresó al lugar armado con una escopeta y desató una escena de terror que terminó con la vida de uno de los invitados.

El hecho ocurrió en una casa del paraje Las Mercedes, donde Morales festejaba junto a familiares y amigos. Según informaron fuentes policiales, el joven se tornó agresivo luego de una discusión y fue retirado por otros asistentes para evitar mayores conflictos. Sin embargo, su reacción fue regresar al lugar con un arma de fuego, amenazando a los presentes y apuntando a varios de ellos.

En medio del caos, Raúl Alfredo Scherer, un hombre de 63 años, intentó intervenir y forcejeó con el atacante para desarmarlo. En un primer momento logró quitarle la escopeta, pero Morales recuperó el control del arma y efectuó un disparo que impactó en la ingle de Scherer. La secuencia completa quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.

El herido fue trasladado de urgencia por su hijo en una camioneta particular al Hospital San Isidro de Larroque, pero lamentablemente llegó sin vida. El parte médico confirmó que la víctima sufrió un "shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica" como consecuencia del disparo recibido en la zona inguinal derecha.

Tras el hecho, la fiscal de turno ordenó la inmediata intervención de la División de Policía Científica, que realizó peritajes en el lugar y secuestró dos armas de fuego -una escopeta y una carabina calibre .22-, además de vainas servidas y un teléfono celular. El agresor fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, donde permanece a disposición de la Justicia.

La comunidad local quedó conmocionada por la violencia del episodio, que transformó una reunión familiar en un hecho policial de extrema gravedad. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del crimen y no descartan imputar al agresor por homicidio agravado.