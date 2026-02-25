Video: dos motochorros le dispararon a un repartidor para robarle la moto en Villa Ballester
El joven, con un balazo en una pierna, escapó sin su vehículo y corrió por la calle pidiendo ayuda de los vecinos. IMAGENES SENSIBLES.
Un repartidor fue víctima de una brutal agresión y robo en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín. Dos motochorros lo abordaron en la esquina de Roca y Bolívar al 5000 y le dispararon en la pierna para robarle el vehículo que utiliza para trabajar.
El violento momento quedó registrado en una cámara de seguridad. El joven comenzó a ser perseguido por dos motochorros, que dispararon dos veces con la intención de que frenara y poder robarle.
Una de las balas le impactó en la pierna, en el gemelo derecho. Por lo tanto, tiró la moto a un costado de la calle cuando logró llegar a la esquina, con los delincuentes prácticamente abalanzados sobre él.
Sin resistirse y estando herido, huyó como pudo mientras rengueaba. "¡Ayuda, ayuda!", se escucha al joven repartidor gritar en el video, donde se ve cómo deja tirada su moto y escapa al ser interceptado por dos ladrones. En el fondo de la imagen, se ve cómo estos delincuentes intentan llevarse el rodado, que terminaron abandonando a unas cuadras de donde ocurrió el hecho.
La víctima alcanzó a hacer unos metros y recibió asistencia de unos vecinos que escucharon los pedidos de ayuda e incluso le realizaron un torniquete para detener el sangrado.
El repartidor fue internado en un hospital, pero se encuentra fuera de peligro. Por su parte, los delincuentes, que hasta el momento no fueron identificados, escaparon y permanecen prófugos.
"Escuché dos estruendos; cuando salgo, lo veo al tipo que estaba manejando y al cómplice", contó una vecina en diálogo con varios periodistas.
“Cuando me asomo por la ventana, veo a una moto y un tipo atrás, que vi que lo llamaban. Cuando lo llaman, él sube con un arma y se van para el lado de la villa”, señaló
La mujer reclamó por mayor seguridad en la zona: “Están robando mucho, la policía no existe”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario