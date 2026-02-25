Video: dos motochorros le dispararon a un repartidor para robarle la moto en Villa Ballester

Sin resistirse y estando herido, huyó como pudo mientras rengueaba. "¡Ayuda, ayuda!", se escucha al joven repartidor gritar en el video, donde se ve cómo deja tirada su moto y escapa al ser interceptado por dos ladrones. En el fondo de la imagen, se ve cómo estos delincuentes intentan llevarse el rodado, que terminaron abandonando a unas cuadras de donde ocurrió el hecho.

La víctima alcanzó a hacer unos metros y recibió asistencia de unos vecinos que escucharon los pedidos de ayuda e incluso le realizaron un torniquete para detener el sangrado.

delivery villa ballester

El repartidor fue internado en un hospital, pero se encuentra fuera de peligro. Por su parte, los delincuentes, que hasta el momento no fueron identificados, escaparon y permanecen prófugos.

"Escuché dos estruendos; cuando salgo, lo veo al tipo que estaba manejando y al cómplice", contó una vecina en diálogo con varios periodistas.

“Cuando me asomo por la ventana, veo a una moto y un tipo atrás, que vi que lo llamaban. Cuando lo llaman, él sube con un arma y se van para el lado de la villa”, señaló

La mujer reclamó por mayor seguridad en la zona: “Están robando mucho, la policía no existe”.