Rating: Gran Hermano ganó, pero perdió
El reality de Santiago del Moro mantiene su dominio en el rating del prime time. Sin embargo, la competencia de cocina logró superarlo en desglose por horarios.
La batalla por el rating en la televisión argentina no da tregua. En la jornada de hoy, los dos tanques de Telefe volvieron a repartirse las preferencias del público, aunque con matices interesantes en la medición minuto a minuto, de acuerdo a la información compartida por el periodista Nacho Rodríguez.
Gran Hermano Generación Dorada comenzó su emisión con una sólida marca de 13.9 puntos, logrando una amplia ventaja sobre sus competidores directos. A medida que avanzó la gala, el reality de convivencia mostró un crecimiento sostenido, alcanzando los 14.6 puntos hacia las 22:23 horas.
Sin embargo, la sorpresa de la noche la dio MasterChef Celebrity. El certamen de cocina registró el pico de audiencia más alto de la franja horaria a las 22:17, tocando los 15.7 puntos de rating, superando momentáneamente la performance de la casa más famosa del país.
El panorama de la competencia por el rating
Mientras Telefe se disputaba el liderazgo interno, el resto de los canales mantuvieron cifras estables pero alejadas de los dos dígitos:
-
El Trece: Con "El Mundo del Espectáculo", se posicionó como la segunda opción con marcas que oscilaron entre los 2.0 y 2.1 puntos.
Canal 9: El ciclo "Bienvenidos a Ganar" se mantuvo en el tercer lugar con mediciones de 1.4, 1.8 y 1.9 puntos según el horario.
América TV: El programa "BTV" registró una audiencia de entre 1.2 y 1.4 puntos.
Otras señales: En el fondo de la tabla, "CineNET" y "Festival País" compartieron mediciones marginales de entre 0.3 y 0.4 puntos.
Fuente: Nacho Rodríguez (@NachoRodriOk).
