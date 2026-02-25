Cambió el pronóstico y ya asoma el regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué día se larga

El fin de semana marcaría el regreso del calor, aunque no agobiante. El sábado se prevé con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a mayormente nublado desde la tarde; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30.

En tanto, el domingo se presentaría con cielo algo nublado y otro ascenso térmico, con 21 grados de mínima y 32 de máxima.

En cuanto al regreso de las precipitaciones, el sitio especializado Meteored, que estable un pronóstico extendido de 14 días, marca recién al viernes 6 de marzo como la fecha para que retorne la inestabilidad al AMBA.

De acuerdo con este portal meteorológico, hay 70% de probabilidades de "lluvia débil" para dicha fecha, con la inestabilidad centrada en horas de la tarde. Restará conocer si con el correr de los días, este pronóstico efectivamente se afianza.

meteored (5)