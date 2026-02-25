Cambió el pronóstico y ya asoma el regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué día se larga
Los servicios meteorológicos ya anticipan un retorno de las malas condiciones del clima, con lluvias para el AMBA.
Junto al abrupto descenso de las temperaturas y la retirada, por ahora del calor, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una seguidilla de buenas condiciones del clima aunque empieza a asomarse la fecha para el regreso de las lluvias.
Por un lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varias jornadas con buen tiempo, desde este miércoles que transcurre con cielo entre algo nublado y parcialmente nublado, acompañado de marcas térmicas de entre 12 grados de mínima y 26 de máxima; haciéndose sentir el descenso.
Asimismo, el jueves se espera con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; y todavía algo fresco, con 17 grados para comenzar, y subiendo apenas a 26.
Cuándo regresan las lluvias al AMBA
El SMN no tiene pronósticos de lluvias en su extendido que llega hasta el próximo martes, mientras que anticipa un cierre de fin de semana con cielo parcialmente nublado para el viernes, junto con temperaturas estimadas entre 18 y 28 grados.
El fin de semana marcaría el regreso del calor, aunque no agobiante. El sábado se prevé con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a mayormente nublado desde la tarde; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30.
En tanto, el domingo se presentaría con cielo algo nublado y otro ascenso térmico, con 21 grados de mínima y 32 de máxima.
En cuanto al regreso de las precipitaciones, el sitio especializado Meteored, que estable un pronóstico extendido de 14 días, marca recién al viernes 6 de marzo como la fecha para que retorne la inestabilidad al AMBA.
De acuerdo con este portal meteorológico, hay 70% de probabilidades de "lluvia débil" para dicha fecha, con la inestabilidad centrada en horas de la tarde. Restará conocer si con el correr de los días, este pronóstico efectivamente se afianza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario