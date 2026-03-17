VIDEO: dramático traslado de una mujer apuñalada en el cuello por su expareja

mujer atacada por su ex pareja en Constitución

La asistencia inmediata de los efectivos, sumado a una intervención de emergencia por parte de los médicos, permitió que la víctima hoy se encuentre fuera de peligro y ya haya sido dada de alta.

En cuanto al agresor, un hombre de nacionalidad colombiana y de 47 años, fue arrestado por los agentes del DUOC en el mismo sitio del ataque y fue puesto a disposición de la Justicia.

mujer atacada por su ex pareja en Constitución

El arma blanca utilizada en el ataque también fue incautada durante el procedimiento.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 23, a cargo del juez Osvaldo Rappa, quien ordenó la detención del imputado por tentativa de femicidio.

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