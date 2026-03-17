VIDEO: dramático traslado de una mujer apuñalada en el cuello por su expareja
La Policía de la Ciudad intervino de inmediato para asistir a la víctima y llevarla al hospital. El agresor fue detenido por intento de femicidio.
Momentos de tensión se vivieron en el barrio porteño de Constitución, donde un hombre de nacionalidad colombiana apuñaló en el cuello a su ex pareja. La víctima, con riesgo de vida, pudo ser rescatada y trasladada por la Policía de la Ciudad hasta el hospital.
El intento de femicidio ocurrió en un local ubicado en la calle Salta al 1700, donde efectivos del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) que realizaban un control por la zona de Constitución fueron alertados sobre el ataque del hombre a su ex pareja.
Cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar, encontraron a la mujer malherida y procedieron a asistirla rápidamente para controlar la hemorragia: el atacante la había apuñalado en el cuello.
La víctima, de nacionalidad colombiana, fue subida a un móvil policial de la División Intervenciones Rápidas (DIR) y trasladada de urgencia en un cordón sanitario hasta el Hospital Elizalde. La secuencia de máxima tensión quedó registrada en un video.
Así fue el dramático traslado de una mujer apuñalada en el cuello
Según fuentes policiales, la víctima ingresó al centro de salud con riesgo de vida debido a la herida de arma blanca que su agresor le había propiciado en la zona del cuello.
La asistencia inmediata de los efectivos, sumado a una intervención de emergencia por parte de los médicos, permitió que la víctima hoy se encuentre fuera de peligro y ya haya sido dada de alta.
En cuanto al agresor, un hombre de nacionalidad colombiana y de 47 años, fue arrestado por los agentes del DUOC en el mismo sitio del ataque y fue puesto a disposición de la Justicia.
El arma blanca utilizada en el ataque también fue incautada durante el procedimiento.
El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 23, a cargo del juez Osvaldo Rappa, quien ordenó la detención del imputado por tentativa de femicidio.
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