Video: el dolor de una periodista al enterarse de la muerte del papa Francisco en vivo

“Guillermina, buen día, ¿Cómo estás?”, la saludó el periodista Germán Sasso, a lo que Rizzo respondió con vos jovial: “Buen día, muy bien”.

Sin embargo, la siguiente pregunta dio pie a lo impensado: "¿Cómo amaneciste con esta noticia?”, le preguntaron desde el estudio. “No sé qué noticia...”, contestó Rizzo sorprendida.

“Perdón... Te estamos llamando por la muerte del papa Francisco”, le anunció su colega sin vueltas.

“Ay, no sabía”, alcanzó a decir la escritora antes de romper en llanto.

“¿Te estamos dando nosotros la noticia? Perdón, entendí que la producción te había dicho. Perdoname porque sé que vos sos muy religiosa y eras una fanática del Papa”, mencionó el conductor del programa antes de que Rizzo se disculpara y cortara la comunicación: “Perdón, no puedo seguir con la nota”.

guillermina rizzo papa francisco

Minutos del incómodo y doloroso momento, Rizzo finalmente se comunicó con el programa y explicó lo que había sucedido, mientras el conductor seguía pidiéndole disculpas.

“Estaba durmiendo. Me llamó Claudio y me dijo si podía salir al aire ‘por lo del Papa’. Dije que sí porque como ayer fue Pascua y él había estado con la gente, pensé que querían hacer una reflexión sobre eso. Nunca me lo imaginé”, explicó la escritora.

"Fui tres veces a Roma desde su papado y tuve dos audiencias privadas con él. Era un tipo que vivió el Evangelio de manera distinta a otros papas. Que me recibiera a mí, que no soy nadie, te da la pauta", resumió Rizzo.

Lo describió como alguien que "iba por las orillas, el anonimato, no soy ninguna celebridad y me recibía, creo que era porque podíamos hablar de cosas sin especulaciones".

"Él, todos los fines de semana, hacía una cancha de River porque lograba reunir entre 30 y 60 mil personas en la Plaza San Pedro. Con 88 años, era un líder".

“Él deja un cambio en la Iglesia”, destacó, mencionando, entre otras reformas, las intervenciones del papa Francisco en los dicasterios de Vaticano. “Los reformuló en serio, hizo una reforma profunda en la Iglesia. Él asume su pontificado para esto y realmente lo hace. Fue un jesuita, tenía una forma de ser distinta, con un desarrollo intelectual diferente. Salía a los barrios, como lo hizo en Argentina, siempre decía ‘vayan, hagan lío, salgan'. Otro de sus pilares fue la comunicación, fue un Papa distinto", señaló, en otro tramo de la entrevista.

Por otro lado, la periodista indicó que, durante su último encuentro con el Papa, él le entregó rosarios para repartir en Bahía Blanca. Al respecto, mencionó: “Fue una pena que nunca, con el intendente hayamos podido coordinar esa acción, más con todo lo que ha pasado. Hubo personas que pasaron por situaciones muy dolorosas con esta inundación y croe que hubiese sido esperanzador recibir un rosario del papa Francisco”.